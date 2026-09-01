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Maré alta: entenda como fenômeno agrava alagamentos em Salvador

O portal A TARDE conversou com o oceanógrafo da UFBA, Guilherme Camargo Lessa, que explicou relação

Luiza Nascimento
Por
Mar agitado em Salvador.
Mar agitado em Salvador. - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Famílias que moram nas regiões da Cidade Baixa e Subúrbio Ferroviário de Salvador enfrentam, constantemente, alagamentos causados por chuvas. A situação ocorre por estarem localizadas no nível do mar ou em zonas próximas a manguezais que são extremamente afetadas por mudanças climáticas ao estarem ligadas à tábua de maré.

O que ocorre é que quanto mais elevado estiver o nível da água na região costeira, mais dificil será drenar o líquido que se acumula nos pontos mais baixos, conforme explica ao portal A TARDE o oceanógrafo do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, Guilherme Camargo Lessa.

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"As marés altas têm potencial de represamento das águas que escoam pelos rios e canais de drenagem urbanos. Quanto mais alta for a maré, maior seu potencial de represamento, que pode se estender por vários quilômetros adentro da cidade ao longo dos canais de drenagem", explicou.

Segundo o especialista, os represamentos costumam ser temporários, limitando-se a uma hora antes e depois da maré alta. No entanto, a situação se agrava de fevereiro a abril e de agosto a outubro, quando as marés tendem a ficar mais altas que outros meses, podendo represar ainda mais o escoamento.

"Os eventos de inundação mais sérios ocorrem com a coincidência da maré alta com chuvas fortes", destacou.

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Problema recente em Salvador

Em imagens enviadas à reportagem nesta segunda-feira, 31, por moradores da rua 1º de Novembro, no bairro São João do Cabrito, próximo ao Parque São Bartolomeu, ou seja, região que possui áreas de manguezal em sua extensão, é possível ver o problema.

Populares relatam conviver com esse problema há anos e que ele se agrava em períodos chuvosos.

Veja vídeos:

Entenda como funciona a tábua de maré

A tábua de maré é uma tabela que informa os horários e os níveis do mar e é diretamente influenciada pelos ciclos lunares. As marés são movimentos cíclicos da água do mar em relação ao litoral que estão totalmente atrelados às forças gravitacionais do Sol e da Lua.

À medida que o movimento entre a Terra, Sol e Lua acontece, a movimentação do mar varia, fazendo com que a altura da água do mar desça ou suba acima do seu nível regular.

Os pontos extremos são justamente a maré alta que, ao atingir o nível mais alto, acaba levando mais água para a terra. O fator tende a ocorrer de forma mais intensa nas luas cheia e nova, quando o satélite está alinhado à Terra, ocasionando o somatório das forças de atração, o que gera maiores amplitudes de maré.

Os níveis das marés variam diariamente e podem ser conferidos através do site da Marinha, neste link.

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alagamentos em Salvador MARÉ ALTA Salvador

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