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ACIDENTE

Marquise desaba e atinge trabalhador na cabeça em bairro nobre de Salvador

Segundo a Defesa Civil de Salvador, a estrutura cedeu durante uma demolição no edifício

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Marquise desaba e atinge trabalhador na cabeça em bairro nobre de Salvador
Foto: Reprodução TV Bahia

Um trabalhador ficou ferido após ser atingido por escombros durante o desabamento de uma marquise no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, nesta quarta-feira, 16. O acidente aconteceu em um prédio em construção localizado na Avenida Tancredo Neves.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a estrutura cedeu durante uma demolição controlada realizada no edifício durante a manhã. O trabalhador foi atingido na cabeça, mas, conforme o órgão, sofreu ferimentos leves.

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A vítima recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE). Não foram divulgadas outras informações sobre o estado de saúde do trabalhador.

O imóvel onde ocorreu o acidente possui três andares e está em construção.

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Vistoria

Após o desabamento, uma equipe da Codesal foi enviada ao endereço para realizar uma vistoria e avaliar as condições da estrutura.

O responsável pela obra foi notificado para contratar um engenheiro estrutural, que deverá acompanhar a demolição das partes consideradas instáveis e garantir a segurança durante o procedimento.

A Defesa Civil orientou que a população permaneça afastada da área de risco. Em situações de emergência, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199.

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Tags

Avenida Tancredo Neves caminho das arvores codesal Salvador

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