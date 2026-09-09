SALVADOR
Mega Help 100 Igual retorna a Salvador com evento gratuito em setembro
Evento acontece em 19 de setembro, na Praça Maria Felipa
Salvador recebe, no próximo dia 19 de setembro, mais uma edição do Mega Help 100 Igual, mobilização que integra as ações do Setembro Amarelo. Com o tema “Sem Igual”, o evento terá entrada gratuita e deve reunir cerca de 30 mil pessoas na Praça Maria Felipa, em frente ao Mercado Modelo, abaixo do Elevador Lacerda.
A programação começa às 13h e foi organizada para reunir entretenimento, cultura e atividades de acolhimento. Estão previstas apresentações musicais e de dança, palestras, sorteios e ações voltadas para jovens, famílias e estudantes.
‘Circo dos Pensamentos’ é um dos destaques
Entre as atrações está o musical “Circo dos Pensamentos”, que leva para o palco elementos do circo e das artes cênicas para abordar a relação das pessoas com os próprios pensamentos e sentimentos.
A proposta também inclui reflexões sobre os desafios encontrados no cotidiano e a maneira como eles podem afetar a vida de cada pessoa.
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Outro momento da programação será o Mega Quiz, uma competição entre escolas participantes que terá desafios e premiações. Para quem se interessa por esporte e artes marciais, o Tatame da Vida vai trabalhar temas como disciplina e superação.
Ações de escuta também fazem parte do evento
O Mega Help terá ainda espaços dedicados ao acolhimento. O Cantinho do Desabafo e o Abraço da Vida foram criados para oferecer momentos de escuta e aproximação entre os participantes.
A mobilização é realizada pelo Projeto Help, iniciativa sem fins lucrativos que mantém atividades de prevenção, motivação, acolhimento e valorização da vida durante todo o ano.
Segundo informações do projeto, as ações já passaram por mais de 6 mil escolas em diferentes países e alcançaram mais de 2 milhões de alunos no Brasil.
Projeto mantém ações durante todo o ano
Além do Mega Help, o Projeto Help desenvolve iniciativas como Help nas Escolas, Help nas Ruas, Essa Carta é Para Você, Tatame da Vida, Cantinho do Desabafo e Abraço da Vida.
As atividades também são realizadas em espaços públicos, levando mensagens relacionadas à valorização da vida para diferentes comunidades. A principal mensagem da campanha é “Não te julgo. Te ajudo.”
Evento terá entrada gratuita
A edição deste ano pretende atrair caravanas de Salvador e de municípios do interior da Bahia, além de estudantes, jovens e famílias.
O Mega Help será realizado no sábado, 19 de setembro, a partir das 13h, na Praça Maria Felipa. A participação é gratuita e o evento é aberto ao público, sem restrição relacionada a religião, crença ou ausência de crença.