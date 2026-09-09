Mega Help 100 Igual retorna a Salvador com evento gratuito em setembro

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Salvador recebe, no próximo dia 19 de setembro, mais uma edição do Mega Help 100 Igual, mobilização que integra as ações do Setembro Amarelo. Com o tema “Sem Igual”, o evento terá entrada gratuita e deve reunir cerca de 30 mil pessoas na Praça Maria Felipa, em frente ao Mercado Modelo, abaixo do Elevador Lacerda.

A programação começa às 13h e foi organizada para reunir entretenimento, cultura e atividades de acolhimento. Estão previstas apresentações musicais e de dança, palestras, sorteios e ações voltadas para jovens, famílias e estudantes.

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‘Circo dos Pensamentos’ é um dos destaques

Entre as atrações está o musical “Circo dos Pensamentos”, que leva para o palco elementos do circo e das artes cênicas para abordar a relação das pessoas com os próprios pensamentos e sentimentos.

A proposta também inclui reflexões sobre os desafios encontrados no cotidiano e a maneira como eles podem afetar a vida de cada pessoa.

Outro momento da programação será o Mega Quiz, uma competição entre escolas participantes que terá desafios e premiações. Para quem se interessa por esporte e artes marciais, o Tatame da Vida vai trabalhar temas como disciplina e superação.

Ações de escuta também fazem parte do evento

O Mega Help terá ainda espaços dedicados ao acolhimento. O Cantinho do Desabafo e o Abraço da Vida foram criados para oferecer momentos de escuta e aproximação entre os participantes.

A mobilização é realizada pelo Projeto Help, iniciativa sem fins lucrativos que mantém atividades de prevenção, motivação, acolhimento e valorização da vida durante todo o ano.

Segundo informações do projeto, as ações já passaram por mais de 6 mil escolas em diferentes países e alcançaram mais de 2 milhões de alunos no Brasil.

Projeto mantém ações durante todo o ano

Além do Mega Help, o Projeto Help desenvolve iniciativas como Help nas Escolas, Help nas Ruas, Essa Carta é Para Você, Tatame da Vida, Cantinho do Desabafo e Abraço da Vida.

As atividades também são realizadas em espaços públicos, levando mensagens relacionadas à valorização da vida para diferentes comunidades. A principal mensagem da campanha é “Não te julgo. Te ajudo.”

Evento terá entrada gratuita

A edição deste ano pretende atrair caravanas de Salvador e de municípios do interior da Bahia, além de estudantes, jovens e famílias.

O Mega Help será realizado no sábado, 19 de setembro, a partir das 13h, na Praça Maria Felipa. A participação é gratuita e o evento é aberto ao público, sem restrição relacionada a religião, crença ou ausência de crença.