Salvador vai ganhar novo cemitério vertical e crematório; veja detalhes

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A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedur) , concede licença ambiental para a empresa Memorial Salvador Planos Funerários Ltda. construir um cemitério vertical com crematório no bairro de São Cristóvão.

De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial do Município (DOM) nesta terça-feira, 8, o início das obras ainda depende do Alvará de Construção e demais licenças aplicáveis ​​como o Atestado de Viabilidade para os serviços de construção emitidos pela Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (LIMPURB) .

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Batizado de “Cemitério Memorial Salvador” , o empreendimento será erguido na Avenida Aliomar Baleeiro e terá uma área total de 14.600 m² e área de construção de 1.772,11 m².

Exigências para o crematório

A Sedur descreve uma série de critérios para a construção do equipamento. Para o funcionamento do crematório, o órgão exige o Programa de Monitoramento das Emissões Atmosféricas, contemplando a realização de avaliações periódicas em chaminé por laboratório acreditado, de forma a verificar o atendimento aos padrões de qualidade do ar e aos limites de emissão de normas na legislação ambiental vigente.

Ainda de acordo com o documento, o monitoramento deverá contemplar, no mínimo, material particulado, óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono, dióxidos de enxofre, compostos orgânicos e demais parâmetros pertinentes ao processo de cremação , incluindo temperatura de operação e eficiência do sistema de pós-queima e de controle de odores.