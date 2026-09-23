ENERGIA REFORÇADA
Metrô de Salvador terá nova subestação para expansão até o Campo Grande
Governo da Bahia cedeu área de 4,7 mil m² para construção da estrutura
O governo da Bahia autorizou nesta quarta-feira, 23, a cessão de uma área de 4.709,09 m² para a construção da nova Subestação Primária Imbuí, em Salvador.
O equipamento vai reforçar a estrutura elétrica necessária para a expansão da Linha 1 do metrô até o Tramo IV, dando suporte à circulação dos trens e ao funcionamento das novas estações.
A área foi cedida gratuitamente à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) e fica no terreno do Centro Social Urbano (CSU) de Narandiba, na Avenida Edgard Santos, nº 611 E.
Na prática, a subestação recebe energia em alta tensão e faz a distribuição necessária para alimentar os trens, as estações e outros equipamentos do sistema metroviário.
Estação Campo Grande: entenda o acordo para reforçar energia
Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), a cessão da área tem algumas particularidades importantes para o controle social:
- Prazo: a CTB terá o direito de usar a área por 30 anos;
- Gratuidade: o terreno foi cedido gratuitamente pelo Estado;
- Efeito retroativo: embora o acordo tenha sido formalizado agora, a cessão tem validade retroativa a 5 de janeiro de 2026, data considerada como início da ocupação da área.
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Novo trecho ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande
A expansão da Linha 1 do metrô de Salvador até o Tramo IV prevê um novo trecho subterrâneo entre a Estação da Lapa e a futura Estação Campo Grande.
As obras estão em andamento e contam com R$ 1,5 bilhão em recursos federais do Ministério das Cidades.
O projeto vai acrescentar 1,06 quilômetro à malha metroviária e conectar duas importantes áreas da capital baiana.
A previsão é de que a futura Estação Campo Grande atenda, em média, 12 mil passageiros por dia.
Como estão as obras?
As intervenções do Tramo IV estão avançando em diferentes frentes, sob coordenação da CTB:
- Barris, na região do Poço São Raimundo: máquinas trabalham na perfuração e na implantação de estacas que vão compor a estrutura do túnel subterrâneo.
- Campo Grande: desapropriações e demolições já foram realizadas no entorno da praça para preparar a área onde será construída a nova estação.
- Narandiba, na parte elétrica: o Governo da Bahia autorizou a cessão de uma área pública na Avenida Edgard Santos para a construção da Subestação Primária Imbuí.
Como funcionam as linhas do metrô de Salvador
Linha 1 (Vermelha)
- Trajeto: liga a Lapa a Águas Claras.
- Extensão e estações: são cerca de 17 quilômetros, com 10 estações em operação.
- Estações: Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Retiro, Bom Juá, Pirajá, Campinas e Águas Claras.
Linha 2 (Azul)
- Trajeto: liga o Acesso Norte ao Aeroporto Internacional de Salvador.
- Extensão e estações: passa pela Avenida Paralela e conta com 12 estações.
- Estações: Acesso Norte, Detran, Rodoviária, Pernambués, Imbuí, CAB, Pituaçu, Flamboyant, Tamburugy, Bairro da Paz, Mussurunga e Aeroporto.