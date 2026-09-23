Metrô de Salvador terá nova subestação para expansão até o Campo Grande

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O governo da Bahia autorizou nesta quarta-feira, 23, a cessão de uma área de 4.709,09 m² para a construção da nova Subestação Primária Imbuí, em Salvador.

O equipamento vai reforçar a estrutura elétrica necessária para a expansão da Linha 1 do metrô até o Tramo IV, dando suporte à circulação dos trens e ao funcionamento das novas estações.

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A área foi cedida gratuitamente à Companhia de Transportes do Estado da Bahia (CTB) e fica no terreno do Centro Social Urbano (CSU) de Narandiba, na Avenida Edgard Santos, nº 611 E.

Na prática, a subestação recebe energia em alta tensão e faz a distribuição necessária para alimentar os trens, as estações e outros equipamentos do sistema metroviário.

Metrô de Salvador - Foto: Uendel Galter/ Ag. A Tarde

Estação Campo Grande: entenda o acordo para reforçar energia

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE), a cessão da área tem algumas particularidades importantes para o controle social:

Prazo: a CTB terá o direito de usar a área por 30 anos;

a CTB terá o direito de usar a área por 30 anos; Gratuidade: o terreno foi cedido gratuitamente pelo Estado;

o terreno foi cedido gratuitamente pelo Estado; Efeito retroativo: embora o acordo tenha sido formalizado agora, a cessão tem validade retroativa a 5 de janeiro de 2026, data considerada como início da ocupação da área.

Novo trecho ligará a Estação da Lapa ao Campo Grande

A expansão da Linha 1 do metrô de Salvador até o Tramo IV prevê um novo trecho subterrâneo entre a Estação da Lapa e a futura Estação Campo Grande.

As obras estão em andamento e contam com R$ 1,5 bilhão em recursos federais do Ministério das Cidades.

O projeto vai acrescentar 1,06 quilômetro à malha metroviária e conectar duas importantes áreas da capital baiana.

A previsão é de que a futura Estação Campo Grande atenda, em média, 12 mil passageiros por dia.

Obras subterrâneas para construção da estação Campo Grande - Foto: Feijão Almeida | GOVBA

Como estão as obras?

As intervenções do Tramo IV estão avançando em diferentes frentes, sob coordenação da CTB:

Barris, na região do Poço São Raimundo: máquinas trabalham na perfuração e na implantação de estacas que vão compor a estrutura do túnel subterrâneo.

máquinas trabalham na perfuração e na implantação de estacas que vão compor a estrutura do túnel subterrâneo. Campo Grande: desapropriações e demolições já foram realizadas no entorno da praça para preparar a área onde será construída a nova estação.

desapropriações e demolições já foram realizadas no entorno da praça para preparar a área onde será construída a nova estação. Narandiba, na parte elétrica: o Governo da Bahia autorizou a cessão de uma área pública na Avenida Edgard Santos para a construção da Subestação Primária Imbuí.

Como funcionam as linhas do metrô de Salvador

Linha 1 (Vermelha)

Trajeto: liga a Lapa a Águas Claras.

liga a Lapa a Águas Claras. Extensão e estações: são cerca de 17 quilômetros, com 10 estações em operação.

são cerca de 17 quilômetros, com 10 estações em operação. Estações: Lapa, Campo da Pólvora, Brotas, Bonocô, Retiro, Bom Juá, Pirajá, Campinas e Águas Claras.

Linha 2 (Azul)