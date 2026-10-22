Moradores da Pituba e outros bairros ficam sem energia nesta quinta (22/10)

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Os moradores da Pituba e de outros três bairros de Salvador ficarão sem energia, nesta quinta-feira, 22, devido à suspensão programada no fornecimento elétrico. Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição do serviço, haverá uma pausa no fornecimento das 10h às 16h, de forma conjunta.

Ao longo do dia, também serão afetados Caminho das Árvores, Piatã e São Cristóvão.

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Informações enviadas ao portal A TARDE apontam que moradores do Nordeste de Amaralina estão sem energia desde a madrugada, mas o bairro não está na lista das suspensões programadas. A reportagem entrou em contato com a Neoenergia, que informou que não há um problema coletivo, apenas uma solicitação individual registrada às 6h.

No caso das suspensões programadas, o fornecimento é pausado para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.



Confira ruas que serão afetadas nos bairros sem energia em Salvador:

Caminho das Árvores: Rua Coronel Almerindo Rehem, 82; Rua Alceu Amoroso Lima, 786.

Piatã: Avenida Orlando Gomes, 9697.

Pituba: Rua Manoel Andrade, 175, 201 e 330; Rua Alberto Valença, 114.

São Cristóvão: Avenida Luís Viana, 13223.

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;

Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.