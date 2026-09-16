DESLIGAMENTO
Moradores de 14 bairros de Salvador ficarão sem energia nesta quarta (16/09)
Desligamentos ocorrerão em diferentes horários ao longo do dia
Um total de 14 bairros de Salvador podem ter o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta quarta-feira, 16.
A Neoenergia Coelba vai realizar os desligamentos, que ocorrerão em diferentes horários ao longo do dia para a realização de serviços de manutenção e reforço da rede.
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Veja os locais e horários:
Paralela — das 9h30 às 15h30
- Av. Luís Viana Filho, 2489.
Pau da Lima — das 9h30 às 15h30
- Rua da Mangueira de Pau da Lima, 141.
Amaralina — das 10h às 16h
- Av. Amaralina, 2.
Aquarius — das 10h às 16h
- Rua Magno Valente, 484.
Caminho das Árvores — das 10h às 16h
- Alameda Flamboyants, 36.
Imbuí — das 10h às 16h
- Rua Adhemar Pinheiro Lemos, 436.
Itaigara — das 10h às 16h
- Rua Florentino Silva, 564.
Nordeste de Amaralina — das 10h às 16h
- Rua Reinaldo de Matos, 12 e 1.
Paripe — das 10h às 16h
- Av. Afrânio Peixoto, 7732;
- Travessa 1 Nassau, 11;
- Travessa Almirante Tamandaré, 117.
Pituba — das 10h às 16h
- Rua Anthenor Tupinambá, 453, 375, 452, 426, 41, 389, 254 e 227;
- Rua Aristides Fraga Lima, 21, 385 e 2;
- Av. Professor Magalhães Neto, 1681 e 35;
- Rua Clara Nunes, 32;
- Rua Carmem Miranda, 85;
- Rua Hilton Rodrigues, 24.
Praia do Flamengo — das 10h às 16h
- Rua Clóvis Bevilacqua, 9.
Praia Grande — das 10h às 16h
- Av. Afrânio Peixoto, 89, 77, 4, 53, 35, 26, 21, 85, 57, 79, 3, 2, 73, 1, 33, 36, 15, 55, 167 e 19;
- Travessa 2 Ilha Amarela, 12, 11, 4, 8, 13, 5, 3, 7 e 112;
- Travessa Inglaterra, 16, 13, 11, 6, 5, 18, 12, 3, 4, 2, 1, 8, 17, 91, 7 e 1;
- Travessa 2 da Inglaterra, 12, 1, 18, 7 e 9;
- Travessa 1 Inglaterra, 1, 13, 19 e 2;
- Rua Igarapé, 2 e 4;
- Rua Manaus, 5;
- Rua da Inglaterra, 83, 89, 81, 26, 16, 98 e 85;
- Travessa São Jorge, 16, 4, 9 e 1;
- Rua São Salvador, 91 e 83;
- Travessa Pedro Lopes, 6, 37 e 11;
- Rua Pedro Lopes, 35, 37, 6 e 32;
- Rua Cosme de Farias, 64;
- Av. Beira Mar.
Rio Vermelho — das 10h às 16h
- Rua Carijós, 189, 247, 5, 155, 3454, 4, 83, 273, 41, 265, 124, 9, 54, 275 e 211;
- Rua Macaúbas, 133, 16 e 262;
- Rua Nelson Gallo, 145.
Santa Cruz — das 10h às 16h
- Rua Padroeira do Brasil, 538.
Os desligamentos programados são realizados para permitir intervenções de manutenção preventiva, melhorias e reforço da rede elétrica, segundo a Neoenergia.
Os consumidores devem ser comunicados previamente sobre as interrupções, conforme as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).