Moradores de 14 bairros de Salvador ficarão sem energia nesta quarta (16/09)

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Um total de 14 bairros de Salvador podem ter o fornecimento de energia elétrica interrompido temporariamente nesta quarta-feira, 16.

A Neoenergia Coelba vai realizar os desligamentos, que ocorrerão em diferentes horários ao longo do dia para a realização de serviços de manutenção e reforço da rede.

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Veja os locais e horários:

Paralela — das 9h30 às 15h30

Av. Luís Viana Filho, 2489.

Pau da Lima — das 9h30 às 15h30

Rua da Mangueira de Pau da Lima, 141.

Amaralina — das 10h às 16h

Av. Amaralina, 2.

Aquarius — das 10h às 16h

Rua Magno Valente, 484.

Caminho das Árvores — das 10h às 16h

Alameda Flamboyants, 36.

Imbuí — das 10h às 16h

Rua Adhemar Pinheiro Lemos, 436.

Itaigara — das 10h às 16h

Rua Florentino Silva, 564.

Nordeste de Amaralina — das 10h às 16h

Rua Reinaldo de Matos, 12 e 1.

Paripe — das 10h às 16h

Av. Afrânio Peixoto, 7732;

Travessa 1 Nassau, 11;

Travessa Almirante Tamandaré, 117.

Pituba — das 10h às 16h

Rua Anthenor Tupinambá, 453, 375, 452, 426, 41, 389, 254 e 227;

Rua Aristides Fraga Lima, 21, 385 e 2;

Av. Professor Magalhães Neto, 1681 e 35;

Rua Clara Nunes, 32;

Rua Carmem Miranda, 85;

Rua Hilton Rodrigues, 24.

Praia do Flamengo — das 10h às 16h

Rua Clóvis Bevilacqua, 9.

Praia Grande — das 10h às 16h

Av. Afrânio Peixoto, 89, 77, 4, 53, 35, 26, 21, 85, 57, 79, 3, 2, 73, 1, 33, 36, 15, 55, 167 e 19;

Travessa 2 Ilha Amarela, 12, 11, 4, 8, 13, 5, 3, 7 e 112;

Travessa Inglaterra, 16, 13, 11, 6, 5, 18, 12, 3, 4, 2, 1, 8, 17, 91, 7 e 1;

Travessa 2 da Inglaterra, 12, 1, 18, 7 e 9;

Travessa 1 Inglaterra, 1, 13, 19 e 2;

Rua Igarapé, 2 e 4;

Rua Manaus, 5;

Rua da Inglaterra, 83, 89, 81, 26, 16, 98 e 85;

Travessa São Jorge, 16, 4, 9 e 1;

Rua São Salvador, 91 e 83;

Travessa Pedro Lopes, 6, 37 e 11;

Rua Pedro Lopes, 35, 37, 6 e 32;

Rua Cosme de Farias, 64;

Av. Beira Mar.

Rio Vermelho — das 10h às 16h

Rua Carijós, 189, 247, 5, 155, 3454, 4, 83, 273, 41, 265, 124, 9, 54, 275 e 211;

Rua Macaúbas, 133, 16 e 262;

Rua Nelson Gallo, 145.

Santa Cruz — das 10h às 16h

Rua Padroeira do Brasil, 538.

Os desligamentos programados são realizados para permitir intervenções de manutenção preventiva, melhorias e reforço da rede elétrica, segundo a Neoenergia.

Os consumidores devem ser comunicados previamente sobre as interrupções, conforme as regras estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).