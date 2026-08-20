Motel Del Rey nega venda após rumores de negócio de R$ 100 milhões

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O Motel Del Rey, localizado no bairro de Jardim Armação, em Salvador, negou que o empreendimento tenha sido vendido. A manifestação foi divulgada após circularem informações sobre uma suposta negociação envolvendo o estabelecimento pelo valor de R$ 100 milhões.

Em nota de esclarecimento divulgada nesta terça-feira, 18, a administração classificou a informação como falsa e afirmou que não houve mudança no controle do motel.

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Segundo o estabelecimento, o empreendimento permanece sob a mesma administração e segue funcionando normalmente. A empresa também afirmou que mantém os investimentos na estrutura e prepara novidades para os próximos meses.

Entre as mudanças anunciadas estão novas suítes, que, de acordo com o motel, estão sendo planejadas para ampliar as opções oferecidas aos clientes.

O Motel Del Rey também orientou que informações oficiais sobre o empreendimento sejam consultadas diretamente por meio de seus canais institucionais.

A possível negociação havia sido divulgada anteriormente como um negócio estimado em R$ 100 milhões. O empreendimento é conhecido em Salvador por suítes temáticas, entre elas a Gruta Azul, considerada uma das mais emblemáticas do motel.

Apesar das informações que circularam sobre uma eventual venda, o Motel Del Rey reforça que continua em funcionamento e sob a mesma administração.