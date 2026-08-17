MP-BA esclarece rumores sobre mudança de nome do Elevador Lacerda

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) negou os rumores sobre a mudança do nome do Elevador Lacerda, possibilidade levantada após a abertura de uma investigação para apurar a origem histórica do nome do ponto turístico da capital baiana. Em nota, o MP-BA afirmou que o procedimento foi aberto para “fins de contextualização histórica do patrimônio e garantia do direito à informação sobre o monumento”.

Confira a nota do MP-BA:

“O Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) esclarece que não há procedimento voltado à mudança do nome do Elevador Lacerda.



O que existe é uma apuração sobre a origem, os registros históricos e as informações relacionadas ao personagem ‘Lacerda’, para fins de contextualização histórica do patrimônio e garantia do direito à informação sobre o monumento.



A menção à possibilidade de mudança do nome consta do objeto do pedido de apuração encaminhado ao Ministério Público e não do objetivo do procedimento instaurado pela instituição.”

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Entenda a investigação

Inaugurado no século XIX, o Elevador Lacerda liga a Cidade Alta à Cidade Baixa e faz parte do conjunto histórico do Centro de Salvador. Com o tempo, o equipamento se tornou um dos principais símbolos da cidade.



O nome homenageia o engenheiro Antônio de Lacerda, idealizador da obra, e a família dele, incluindo o pai, o empresário e comendador português Antônio Francisco de Lacerda.

Registros e pesquisas históricas apontam que parte da riqueza da família, utilizada para financiar e viabilizar o empreendimento, pode ter sido acumulada por meio do tráfico de escravizados. Foi nesse contexto que o MP-BA iniciou a investigação para verificar se existem documentos que comprovem a relação da família Lacerda com a escravidão.



A investigação foi instaurada pela 1ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos em 5 de agosto e está sob responsabilidade da promotora Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz.