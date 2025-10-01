MPT investiga queda de trabalhador em prédio no Horto Florestal

Homem estava pendurado por cordas na parte externa da estrutura - Foto: Ag. A TARDE | Luan Julião

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou inquérito para apurar as circunstâncias de um acidente registrado na manhã de segunda-feira, 29, no bairro do Horto Florestal, em Salvador. Um trabalhador caiu enquanto realizava atividades na parte externa do edifício Cedro Horto, empreendimento em fase de finalização.

Informações preliminares indicam que o homem estava pendurado por cordas na parte externa da estrutura, quando passou mal e caiu. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas seu estado de saúde não foi divulgado.

De acordo com informações repassadas ao Portal A TARDE, o trabalhador estava em uma cadeirinha, equipamento utilizado para deslocamentos rápidos e simples em fachadas de prédios. Nesse tipo de equipamento, o profissional desce sozinho enquanto realiza o acabamento nas laterais da construção.

Caso semelhante

Este é o segundo acidente grave em canteiros de obra da mesma região em menos de duas semanas. No dia 19, o trabalhador Willian Santos de Oliveira, de 30 anos, faleceu após queda de aproximadamente 30 metros durante o expediente na obra do edifício Poème Horto. A investigação desse caso já está em andamento pelo MPT.

De acordo com o MPT, a instauração dos inquéritos busca levantar informações sobre as condições em que as atividades eram desenvolvidas, incluindo a estrutura de prevenção existente, as medidas de proteção coletiva e individual disponíveis e a organização do trabalho no canteiro.

"A finalidade é verificar se as obrigações legais foram devidamente observadas e, em caso de descumprimento, adotar as medidas cabíveis", disse em nota.