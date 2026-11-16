Mutirão de exames de DNA e emissão de documentos acontece em Salvador

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O 'MP na Fonte: um gol de cidadania' é uma ação do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) que visa a reunião de serviços gratuitos de várias áreas como cidadania, documentação, saúde e defesa do consumidor. A iniciativa acontecerá nos dias 17 e 18 deste mês, das 8h às 16h, na Arena Acelen Fonte Nova.

Entre os serviços ofertados pelo MPBA que, normalmente, exigem deslocamentos a diferentes órgãos e instituições estão exames de DNA gratuitos, reconhecimento espontâneo de paternidade, formalização de acordos de alimentos e solicitação de segundas vias de certidões de nascimento, casamento e óbito, inclusive de outros estados.

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Quais outros serviços também estarão disponíveis?

Durante a ação, os participantes poderão emitir a Carteira de Identidade Nacional e receber atendimento médico e odontológico, vacinação e orientações nutricionais.

A programação também inclui serviços de defesa do consumidor, renegociação de dívidas e atendimento da Embasa e da Neoenergia Coelba.

A iniciativa terá atividades voltadas a grupos que necessitam de atenção específica, como mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e população LGBT+. Entre os serviços previstos estão orientações jurídicas, espaços de acolhimento e escuta, ações de prevenção às violências, palestras e rodas de conversa.

A programação reunirá ainda órgãos das administrações estadual e municipal, organizações da sociedade civil, coletivos e representantes de grupos em situação de vulnerabilidade. Também estão previstas atividades culturais e espaços para participação da comunidade.