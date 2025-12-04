Nova ligação Lobato x BR-324 promete acabar com engarrafamento do Subúrbio

Ligação Lobato x BR-324 - Foto: Gilberto Júnior | Ascom Conder

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou, nesta quinta-feira, 4, a nova ligação Lobato x BR-324, que cria uma conexão direta entre o Subúrbio Ferroviário e a rodovia no sentido Centro de Salvador.

A intervenção, feita pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), é a solução esperada para reduzir os engarrafamentos na localidade.

"Nós estamos falando de R$ 17 milhões que contemplam três vias, uma delas a via marginal. Essa obra também vai desobstruir o acesso à nova rodoviária, folgando, naturalmente, o caminho de quem vai para o centro de Salvador. Então, é recurso para garantir qualidade na mobilidade da capital baiana", disse Jerônimo Rodrigues.

Governador Jerônimo, secretária Jusmari Oliveira, presidente da Conder, Zé Trindade | Foto: Thuane Maria | GOVBA

O trajeto revolucionado

Antes desta obra, motoristas que saíam dos túneis do Lobato precisavam subir a Estrada de Campinas para acessar a BR-324, enfrentando semáforos e congestionamentos.

Agora, o trajeto é direto e sem interrupções, diminuindo o fluxo de veículos em São Caetano e melhorando drasticamente a fluidez para o Centro.

Alargamento das Marginais

Além da ligação Lobato x BR-324, que recebeu R$ 5,9 milhões, o evento marcou a entrega do alargamento das marginais Norte e Sul da BR-324.

Marginal Norte: 404 metros de extensão e R$ 3,6 milhões investidos.

404 metros de extensão e R$ 3,6 milhões investidos. Marginal Sul: 307 metros de extensão e R$ 7,9 milhões investidos.

O investimento total soma R$ 17,5 milhões. A secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, destacou: "Mobilidade é essencial na vida das pessoas e entregamos o melhor, com modernidade e segurança.”

Segundo o presidente da Conder, José Trindade, o projeto é parte integrante do novo Complexo Metrô-Rodoviário de Salvador, conjunto de ações estruturantes impulsionadas pela chegada do metrô a Cajazeiras e pela implantação da nova rodoviária da capital.