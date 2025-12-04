Menu
MOBILIDADE

Nova ligação Lobato x BR-324 promete acabar com engarrafamento do Subúrbio

Obra de R$ 17,5 milhões conecta o Subúrbio Ferroviário diretamente à BR-324

Yuri Abreu e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu e Gabriela Araújo

04/12/2025 - 10:03 h | Atualizada em 04/12/2025 - 12:41
Ligação Lobato x BR-324
Ligação Lobato x BR-324 -

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) inaugurou, nesta quinta-feira, 4, a nova ligação Lobato x BR-324, que cria uma conexão direta entre o Subúrbio Ferroviário e a rodovia no sentido Centro de Salvador.

A intervenção, feita pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), é a solução esperada para reduzir os engarrafamentos na localidade.

"Nós estamos falando de R$ 17 milhões que contemplam três vias, uma delas a via marginal. Essa obra também vai desobstruir o acesso à nova rodoviária, folgando, naturalmente, o caminho de quem vai para o centro de Salvador. Então, é recurso para garantir qualidade na mobilidade da capital baiana", disse Jerônimo Rodrigues.

Governador Jerônimo, secretária Jusmari Oliveira, presidente da Conder, Zé Trindade
Governador Jerônimo, secretária Jusmari Oliveira, presidente da Conder, Zé Trindade | Foto: Thuane Maria | GOVBA

O trajeto revolucionado

Antes desta obra, motoristas que saíam dos túneis do Lobato precisavam subir a Estrada de Campinas para acessar a BR-324, enfrentando semáforos e congestionamentos.

Agora, o trajeto é direto e sem interrupções, diminuindo o fluxo de veículos em São Caetano e melhorando drasticamente a fluidez para o Centro.

Alargamento das Marginais

Além da ligação Lobato x BR-324, que recebeu R$ 5,9 milhões, o evento marcou a entrega do alargamento das marginais Norte e Sul da BR-324.

  • Marginal Norte: 404 metros de extensão e R$ 3,6 milhões investidos.
  • Marginal Sul: 307 metros de extensão e R$ 7,9 milhões investidos.

O investimento total soma R$ 17,5 milhões. A secretária de Desenvolvimento Urbano, Jusmari Oliveira, destacou: "Mobilidade é essencial na vida das pessoas e entregamos o melhor, com modernidade e segurança.”

Segundo o presidente da Conder, José Trindade, o projeto é parte integrante do novo Complexo Metrô-Rodoviário de Salvador, conjunto de ações estruturantes impulsionadas pela chegada do metrô a Cajazeiras e pela implantação da nova rodoviária da capital.

