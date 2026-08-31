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SALVADOR

Oito bairros de Salvador ficam sem energia nesta segunda; veja lista

Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba - Foto: Neoenergia Coelba - Foto: Reprodução| Neoenergia Coelba

Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada de fornecimento de energia nesta segunda-feira, 31. No total, serão oito bairros afetados entre 9h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Praia do Flamengo, São Cristóvão, Stella Maris, Aquarius, Caminho das Árvores, Imbuí, Itaigara e Pituba.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

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Confira trechos afetados:

Praia do Flamengo

  • Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Dom Thomaz Murphy, Alameda Cabo Frio, Rua Engenheiro Alves de Souza, Rua Desembargador Antônio Herculano.
  • Horário: 9h às 15h

São Cristóvão

  • Endereços: Rua 1 de Maio
  • Horário: 9h às 15h

Stella Maris

  • Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas, Alameda Praia do Flamengo.
  • Horário: 9h às 15h

Aquarius

  • Endereços: Rua Magno Valente
  • Horário: 10h às 16h

Caminho das Árvores

  • Endereços: Alameda Flamboyants
  • Horário: 10h às 16h

Imbuí

  • Endereços: Rua Adhemar Pinheiro Lemos
  • Horário: 10h às 16h

Itaigara

  • Endereços: Rua Florentino Silva.
  • Horário: 10h às 16h

Pituba

  • Endereços: Rua Clara Nunes, Rua Anthenor Tupinamba, Avenida Professor Magalhaes Neto, Rua Aristides Fraga Lima, Rua Carmem Miranda
  • Horário: 10h às 16h
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Tags

Energia Elétrica falta de energia Neoenergia Coelba Salvador

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