SALVADOR
Oito bairros de Salvador ficam sem energia nesta segunda; veja lista
Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica
Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada de fornecimento de energia nesta segunda-feira, 31. No total, serão oito bairros afetados entre 9h e 16h.
Nesta fase, entram na lista Praia do Flamengo, São Cristóvão, Stella Maris, Aquarius, Caminho das Árvores, Imbuí, Itaigara e Pituba.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
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Confira trechos afetados:
Praia do Flamengo
- Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Dom Thomaz Murphy, Alameda Cabo Frio, Rua Engenheiro Alves de Souza, Rua Desembargador Antônio Herculano.
- Horário: 9h às 15h
São Cristóvão
- Endereços: Rua 1 de Maio
- Horário: 9h às 15h
Stella Maris
- Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas, Alameda Praia do Flamengo.
- Horário: 9h às 15h
Aquarius
- Endereços: Rua Magno Valente
- Horário: 10h às 16h
Caminho das Árvores
- Endereços: Alameda Flamboyants
- Horário: 10h às 16h
Imbuí
- Endereços: Rua Adhemar Pinheiro Lemos
- Horário: 10h às 16h
Itaigara
- Endereços: Rua Florentino Silva.
- Horário: 10h às 16h
Pituba
- Endereços: Rua Clara Nunes, Rua Anthenor Tupinamba, Avenida Professor Magalhaes Neto, Rua Aristides Fraga Lima, Rua Carmem Miranda
- Horário: 10h às 16h