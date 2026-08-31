Oito bairros de Salvador ficam sem energia nesta segunda; veja lista

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Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada de fornecimento de energia nesta segunda-feira, 31. No total, serão oito bairros afetados entre 9h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Praia do Flamengo, São Cristóvão, Stella Maris, Aquarius, Caminho das Árvores, Imbuí, Itaigara e Pituba.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados:

Praia do Flamengo

Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas, Rua Dom Thomaz Murphy, Alameda Cabo Frio, Rua Engenheiro Alves de Souza, Rua Desembargador Antônio Herculano.

Horário: 9h às 15h

São Cristóvão

Endereços: Rua 1 de Maio

Horário: 9h às 15h

Stella Maris

Endereços: Rua José Augusto Tourinho Dantas, Alameda Praia do Flamengo.

Horário: 9h às 15h

Aquarius

Endereços: Rua Magno Valente

Horário: 10h às 16h

Caminho das Árvores

Endereços: Alameda Flamboyants

Horário: 10h às 16h

Imbuí

Endereços: Rua Adhemar Pinheiro Lemos

Horário: 10h às 16h

Itaigara

Endereços: Rua Florentino Silva.

Horário: 10h às 16h

Pituba