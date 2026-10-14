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Ônibus voltam circular no Uruguai mesmo com obras realizadas na região

A retomada do atendimento no trecho foi autorizada por técnicos da Secretaria de Mobilidade

Luiza Nascimento
Por
Rua Araújo Bulcão, no bairro do Uruguai,
Rua Araújo Bulcão, no bairro do Uruguai, - Foto: Reprodução/Google Street View

A Rua Araújo Bulcão, no bairro do Uruguai, voltará com a circulação dos ônibus das linhas 0214 - BRT Hiper x Massaranduba e 0720 - Vale das Pedrinhas x Vila Rui Barbosa, nesta quinta-feira, 15, após liberação da via. Assim, os coletivos podem retomar os itinerários originais, mesmo com a continuidade de obras no local.

A retomada do atendimento no trecho foi autorizada por técnicos da Secretaria de Mobilidade (Semob), após avaliação sobre as condições para o retorno da operação.

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Agentes da pasta e prepostos da Integra vão monitorar o retorno da operação de transporte público, acompanhando a circulação dos ônibus durante a retomada dos trajetos.

Obras na região da Calçada

Ao portal A TARDE, a Semob informou que a obra é conduzida pela gestão estadual e que não há informações sobre quanto tempo os veículos pararam de operar na região.

Conforme apuração da reportagem, em 2024 houve um comunicado da Prefeitura de Salvador, informando sobre desvios na mesma região e envolvendo as mesmas linhas, no entanto, na época, foi informado que a previsão inicial de duração era de 120 dias, o equivalente a quatro meses, "podendo ser prorrogados de acordo com as necessidades das obras".

A interdição aconteceu em razão de obras de macrodrenagem nas ruas Machado Monteiro e Araújo Bulcão.

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Outras mudanças no trânsito na região do Uruguai

Linhas de ônibus terão itinerário modificado durante obras no Viaduto dos Motoristas. Para permitir o andamento das obras de reparo nas juntas de dilatação, na ligação entre o Largo do Tanque, a Baixa do Fiscal e o Uruguai, o tráfego de veículos na região será modificado no próximo, 17.

Durante os serviços, linhas de ônibus que passam pelo local precisarão ser desviadas de seus itinerários regulares. Na ocasião, o trânsito irá funcionar no sistema pare e siga das 7h às 19h, com tráfego bloqueado no sentido Largo do Tanque – Baixa do Fiscal.

Os veículos que circulam neste sentido terão o itinerário desviado pelas ruas Pedreira Franco, Nilo Peçanha e Artur Catrambi, seguindo pelo Largo da Calçada e pelas ruas Fernandes Vieira e Luiz Maria ou Luiz Régis Pacheco, até retornar ao percurso habitual.

Não haverá modificações para quem circula no sentido inverso, Baixa do Fiscal – Largo do Tanque. Também não haverá alterações nos demais dias e horários. Agentes de trânsito e transporte estarão pela região para orientar motoristas e usuários sobre as mudanças.

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Rua Araújo Bulcão Salvador uruguai

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