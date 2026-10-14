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SALVADOR

Pirajá e outros 17 bairros de Salvador ficam sem energia nesta quarta

Suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Fernando Frazão | Agência Brasil

Pirajá e outros 17 bairros de Salvador vão ficar temporariamente sem energia nesta quarta-feira, 14, devido à suspensão programada. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será suspenso entre 8h e 16h, de forma alternada.

Ao longo do dia, também serão afetados Cabula VI, Caixa d'Água, Caminho das Árvores, Canela, Ilha de Maré, Itapuã, Jaguaribe, Jardim Santo Inácio, Mata Escura, Paripe, Parque Bela Vista, Periperi, Piatã, Pirajá, Pituaçu, Pituba, São Cristóvão e Saramandaia.

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Segundo a Neoenergia, as suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e oreforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.

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Confira lista de bairros sem energia em Salvador:

Cabula VI

  • Endereços afetados: Avenida Edgard Santos, 501, 597, 1204, 156, 315, 596, 12, 40, 1952, 171, 33, 594, 2072, 116, 49, 970, 7, 106 e 99899.
  • Horário: das 9h30 às 13h.

Caixa d’Água

  • Endereços afetados: Rua Ivanil, 17.
  • Horário: das 8h às 14h.
  • Endereços afetados: Rua Ivanil, 17.
  • Horário: das 8h às 14h.

Caminho das Árvores

  • Endereços afetados: Rua Coronel Almerindo Rehem, 82; Rua Alceu Amoroso Lima, 786.
  • Horário: das 10h às 16h.

Canela

  • Endereços afetados: Rua João das Botas, 283, 32 e 89.
  • Horário: das 9h às 15h.
  • Endereços afetados: Rua João das Botas, 283, 32 e 89.
  • Horário: das 9h05 às 10h05.

Ilha de Maré

  • Endereços afetados: Becinho da Praça, 2.
  • Horário: das 8h às 14h.

Itapuã

  • Endereços afetados: Avenida General Severino Filho, 712 e 966.
  • Horário: das 10h às 16h.

Jaguaribe

  • Endereços afetados: Rua Deraldo Motta, 380; Rua Desembargador Clóvis Leone, 195, 225, 215, 335, 275, 235, 255, 22692, 315 e 355; Rua Haeckel José de Almeida, 4, 3, 67, 516 e 236; Rua Desembargador Júlio Virgínio, 261, 251 e 233; Avenida Luís Viana, 3.
  • Horário: das 10h às 16h.

Jardim Santo Inácio

  • Endereços afetados: Rua Rio Jacuípe, 11, 3, 7, 1, 12, 15, 8, 9, 30, 17, 13, 20, 5, 25, 163, 14, 32 e 10; Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, 3, 1, 4 e 7; Avenida Imbassahy, 14, 46, 11, 36, 29, 32, 106, 23, 25, 13, 40, 282, 9, 34, 5, 3, 16, 47, 19, 43, 37, 18, 1, 21, 30, 4, 31, 15, 42, 24, 7, 17, 39, 41, 12, 35, 2, 45, 33, 49 e 28; Rua Rio Pojuca, 9, 14, 1, 13, 3, 5, 11, 12, 10, 4, 8, 6, 7 e 2; Rua Rio Paraíba, 4, 1, 20, 11, 6, 21, 7, 9 e 26; Caminho 04, 5; Rua Rio Amazonas, 18, 1, 14, 8, 2, 12, 15 e 26; Caminho 09, 16; Rua do Jenipapeiro, 42, 14, 48, 25, 26, 19 e 20; Rua Águas de Cheiro, 1018; Loteamento Imbassay, 30, 8 e 2.
  • Horário: das 8h às 14h.

Mata Escura

  • Endereços afetados: Estrada da Mata Escura, 9, 5, 22, 1049, 15, 7, 26, 1 e 19; Rua do Jenipapeiro, 5, 1, 38, 10, 19, 7, 8, 9, 3, 23, 22, 11, 27, 12, 21, 25, 6, 22454, 17, 29, 229, 291, 26, 16, 4, 13 e 2; Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, 9, 27, 19, 11, 22 e 20; Rua Direta da Mata Escura, 1; Rua da Paz da Mata Escura, 1; Travessa 1 do Jenipapeiro, 10, 13, 5, 2, 11 e 23; Travessa 2 do Jenipapeiro, 4, 100, 8, 3, 2, 1 e 10; Rua da Independência, 36 e 32; Rua Rio Pojuca, 10; Travessa da Mangueira, 1; Avenida Nunes, 24.
  • Horário: das 8h às 14h.

Paripe

  • Endereços afetados: Rua Paranaguá, 21.
  • Horário: das 10h às 16h.

Parque Bela Vista

  • Endereços afetados: Rua Assaré, 171.
  • Horário: das 10h às 16h.

Periperi

  • Endereços afetados: Travessa São Francisco Xavier, 21, 14, 6, 7, 5, 11, 3, 16 e 9; Rua São Paulo de Periperi, 46, 50, 42, 54, 86, 84, 43, 56, 59, 26, 74, 44 e 20; Rua do Mogno, 29; Travessa 1 de São Paulo de Periperi, 15; Avenida Bispo, 37, 35, 39, 34 e 23; Rua Belo Horizonte de Periperi, 24, 13, 5, 1 e 18; Rua Carlos Chiarele, 40; Travessa 4 Paraíso de Periperi, 22, 1, 620 e 3; Rua Paraíso de Periperi, 70, 19949 e 9494; Travessa São Pedro, 25, 17, 12 e 10; Travessa 3 Paraíso de Periperi, 10, 14, 15 e 17; Rua Pedro Lopes, 82; Travessa 1 Carlos Chiarele, 18; Travessa 2 Carlos Chiarele, 16; Rua das Pedrinhas, 1510; Avenida Beira Rio, 23; Travessa 3 São Paulo, 4.
  • Horário: das 10h às 16h.

Piatã

  • Endereços afetados: Rua Professor Raul Chaves, 4.
  • Horário: das 8h às 14h.
  • Endereços afetados: Avenida Orlando Gomes, 9697; Rua Deraldo Motta, 161, 172, 576, 13, 222, 82, 6, 194, 7, 10, 2, 298, 556, 4, 337, 141, 1, 444, 376, 121, 8, 233, 181, 268, 264, 171, 122, 102, 304, 221, 91, 384, 294, 9, 12, 202, 3, 132, 396, 193, 11026, 315, 484, 204, 164, 123, 429, 279, 324, 529, 404, 464, 409, 142, 496, 21227, 192, 81, 101, 13065, 143, 389, 489, 17, 596, 24, 5, 152, 436, 13064, 476, 449, 469, 131, 564, 416, 201, 20, 13063 e 456; Jardim Piatã, 9997, 424 e 6; Rua Professor Raul Chaves, 316 e 536; Rua Marcos Pinheiro, 70 e 69; Condomínio Vale do Jaguaribe, 1.
  • Horário: das 10h às 16h.

Pirajá

  • Endereços afetados: Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela.
  • Horário: das 8h às 14h.

Pituaçu

  • Endereços afetados: Avenida Professor Pinto de Aguiar, 81.
  • Horário: das 8h às 14h.

Pituba

  • Endereços afetados: Rua Manoel Andrade, 175, 201 e 330; Rua Alberto Valença, 114.
  • Horário: das 10h às 16h.

São Cristóvão

  • Endereços afetados: Avenida Luís Viana, 13223.
  • Horário: das 10h às 16h.

Saramandaia

  • Endereços afetados: Vila da Horta, 219.
  • Horário: das 8h às 14h.
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