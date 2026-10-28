Operação apura fraude com cartões falsos e prejuízo de R$ 290 mil

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A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quarta-feira, 28, em Salvador, a Operação Chargeback, que investiga suspeitos de cometer fraudes eletrônicas por meio do uso de documentos e cartões de crédito falsificados contra uma empresa do setor de bancos digitais. Segundo as apurações, o esquema provocou prejuízo superior a R$ 290 mil.

Durante a operação, as equipes também buscam recolher equipamentos eletrônicos, como celulares, tablets, notebooks e computadores, além de dispositivos de armazenamento de dados, a exemplo de discos rígidos, pendrives e cartões de memória. O material deverá auxiliar no avanço das investigações.

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Os mandados também abrangem a procura por cartões bancários emitidos em nome de terceiros, comprovantes de envio ou entrega de encomendas e produtos eletroeletrônicos sem origem legal comprovada ou que correspondam às mercadorias relacionadas às fraudes apuradas.

Prejuízo foi coberto pela empresa após contestação de compras

Conforme a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), o prejuízo foi assumido integralmente pela empresa após os titulares legítimos dos cartões contestarem as transações. Com as reclamações, a companhia realizou os reembolsos, procedimento conhecido como *chargeback*.

A ação mobilizou 13 equipes operacionais, reunindo cerca de 45 policiais da DRCC e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).