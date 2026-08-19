"Pai e Filha": Martinho da Vila e Mart’nália apresentam turnê em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Com carreiras consolidadas no samba, Martinho da Vila e Mart’nália lançaram a turnê "Pai e Filha" e apresentarão show em Salvador no dia 24 de outubro, na Concha Acústica do TCA. O projeto celebra a cumplicidade das duas gerações e faz parte do último grande conjunto de shows anunciado pelo cantor.

A turnê estreou com apresentações esgotadas e leva ao palco um repertório que marcaram diferentes momentos das carreiras dos dois artistas. Segundo a organização, os portões serão abertos às 17h, e o show está previsto para começar às 19h.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem for ao espetáculo poderá utilizar gratuitamente o estacionamento da Ferreira Costa, nos Barris, que fica a poucos metros da Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A alternativa estará disponível enquanto o estacionamento do TCA estiver fechado em razão das obras de reforma.

Para retirar o veículo, será necessário apresentar o ingresso do espetáculo. Por isso, o público deve guardar o bilhete mesmo após o fim da apresentação.

O que o público pode esperar

O repertório reúne grandes sucessos de Martinho da Vila, músicas que marcaram a carreira de Mart’nália e momentos inéditos protagonizados pelos dois. A apresentação deve combinar emoção, bom humor, cumplicidade e, claro, muito samba.

Com uma trajetória de décadas dedicada à música brasileira, Martinho da Vila celebra a própria história ao lado da filha, em um espetáculo que também destaca a parceria artística e os laços familiares entre os dois.

“‘Pai e Filha’ não é apenas um show. É um encontro de gerações, de histórias e de afetos. Dividir o palco é um presente que a vida me deu. É o encontro de pai e filha, música e poesia”, afirma Martinho.

Mart’nália também ressalta a importância de dividir o palco com o pai. “Vai ser muito bom estar juntinho do meu paizão no palco, celebrando essa tour. Tenho certeza de que serão momentos únicos de muito amor, alegria e samba em família”, declara.

A turnê tem direção artística da Groove Produções. Em Salvador, a realização fica por conta da Multi Entretenimento, empresa integrante do Grupo Arte Produções.

Serviço

Martinho da Vila e Mart'nália - turnê "Pai e Filha" em Salvador

Data: 24 de outubro (sábado)

24 de outubro (sábado) Onde: Concha Acústica TCA

Concha Acústica TCA Endereço: Av. Alberto Pinto, 11 - Campo Grande, Salvador - BA, 40080-080

Av. Alberto Pinto, 11 - Campo Grande, Salvador - BA, 40080-080 Abertura de Portões: 17h

17h Início de Show: 19h

19h Pontos de venda : Na plataforma Sympla ou na bilheteria do Teatro Castro Alves

: Na plataforma Sympla ou na bilheteria do Teatro Castro Alves Classificação: 16 anos

Ingressos

Para quem for comprar na bilheteria do TCA:

Lote 1- Plateia: R$ 220 (inteira); R$ 110 (meia)

R$ 220 (inteira); R$ 110 (meia) Lote 2 - Plateia: R$ 240 (inteira); R$ 120 (meia)

R$ 240 (inteira); R$ 120 (meia) Lote 3 - Plateia: R$ 260 (inteira); R$ 130 (meia)

Caso você opte por comprar na plataforma Sympla:

Plateia

Inteira 1º lote: R$ 260,00(+ R$ 15,93 taxa) = R$275,93

Meia-entrada 1º lote: R$ 130,00(+ R$ 7,96 taxa) = R$137,96

Clube A Tarde: R$ 182,00(+ R$ 11,15 taxa) = R$ 193,15