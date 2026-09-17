SALVADOR
Pesca com explosivos é flagrada na Baía de Todos-os-Santos
Dois homens foram detidos
Uma ação de fiscalização do Inema e da Polícia Militar flagrou, na manhã desta quinta-feira, 17, uma ocorrência de pesca ilegal com uso de explosivos na Baía de Todos-os-Santos.
Dois homens foram detidos e quatro artefatos foram apreendidos.
Explosivo foi detonado durante fiscalização
A abordagem aconteceu por volta das 7h, na entrada do rio Paraguaçu, próximo à localidade de Salamina, em Maragogipe.
Durante o patrulhamento, os agentes identificaram uma movimentação suspeita perto de uma canoa. Um dos explosivos chegou a ser detonado durante a ação.
Ao todo, cinco explosivos foram identificados. Quatro artefatos, uma canoa e um saco com peixes foram apreendidos. Os dois homens abordados foram conduzidos pela Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA) à delegacia.
Segunda ocorrência na mesma semana
Os explosivos apreendidos foram encaminhados ao Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), responsável pelos procedimentos de segurança relacionados ao material.
Esta foi a segunda ocorrência de pesca com explosivos registrada na Baía de Todos-os-Santos nesta semana.
Na terça-feira, 15, três explosivos em gel e uma canoa foram apreendidos durante a Operação Carapeba, nas proximidades do rio Mucujo, em Jaguaripe.
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Pesca com explosivos é crime
O uso de explosivos para pesca é considerado crime ambiental pela Lei Federal nº 9.605/1998. A prática pode resultar em pena de reclusão de um a cinco anos, além de causar impactos aos ambientes aquáticos e à fauna.
As ações conjuntas do Inema e da COPPA buscam combater a pesca predatória e retirar de circulação materiais utilizados na atividade ilegal.