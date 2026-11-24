PROTEÇÃO
Pesquisa de estudante baiana pode mudar realidade de marisqueiras em Salvador
Aos 19 anos, baiana transforma pesquisa escolar em proposta de proteção
Uma pesquisa desenvolvida ainda no ensino médio pela baiana Ellen Vitória, de 19 anos, pode contribuir para melhorar as condições de trabalho de pescadores e marisqueiras da Ilha de Maré, em Salvador. O estudo resultou na elaboração de uma proposta legislativa que prevê a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a esses profissionais.
Ex-aluna do SESI Bahia e atualmente no terceiro semestre de Medicina, Ellen desenvolveu, ao lado de uma colega de pesquisa, um levantamento sobre os riscos ocupacionais enfrentados pelos trabalhadores da comunidade. A proposta foi encaminhada ao poder público municipal.
A experiência com a iniciação científica também influenciou a escolha profissional da estudante, que é atleta profissional da rede SESI.
“A formação no SESI foi muito além da sala de aula, permitindo descobrir interesses e enxergar novas possibilidades para o meu futuro. Na pesquisa, entendi que o adoecimento vai além dos fatores biológicos e envolve condições de trabalho e falta de acesso; levo esse olhar mais humano e preventivo para a medicina, compreendendo que a saúde começa muito antes de o paciente chegar ao consultório”, destaca Ellen.
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Festival gratuito reúne jovens cientistas em Salvador
Experiências como a de Ellen ganham destaque na terceira edição do Festival SESI de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), que acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, na Escola SESI Djalma Pessoa, no bairro de Piatã, em Salvador. A entrada é gratuita.
A programação reúne atividades de robótica, empreendedorismo e iniciação científica, além da Feira Internacional de Iniciação Científica (FENIC), que promove o intercâmbio entre estudantes e pesquisadores de diferentes territórios.
Segundo o coordenador-geral do festival, Fernando Moutinho, a iniciativa também contribui para descentralizar o acesso à ciência e ampliar as oportunidades para estudantes e professores do interior baiano.
“Sediar um evento deste porte na Bahia permite que professores e estudantes acessem o que há de mais moderno em tecnologia e façam trocas com centros de pesquisa sem precisarem sair do estado. É um celeiro de talentos que gera novos horizontes e prepara os jovens para os desafios do futuro”, afirma.
Ciência para além da sala de aula
Para a superintendente executiva de Educação e Cultura do SESI, Cléssia Lobo, a proposta é estimular os estudantes a desenvolver soluções para problemas reais da sociedade, incorporando a pesquisa científica à rotina escolar.
“Queremos que a investigação e a criação não fiquem restritas aos dois dias do evento, mas façam parte da rotina escolar. Quando trazemos jovens para apresentar suas pesquisas de forma democrática e gratuita, mostramos que eles já são cientistas e protagonistas capazes de gerar soluções para o bem comum”, pontua.
Durante o festival, os participantes também terão a oportunidade de apresentar e defender seus projetos diante de bancas avaliadoras. A programação conta ainda com o apoio do Sebrae Bahia, por meio do Programa de Educação Empreendedora, que busca aproximar os estudantes do mercado de trabalho e do empreendedorismo.
Para Ellen, o contato com a pesquisa científica representa uma oportunidade de transformar realidades.
“O festival estimula o estudante a acreditar no seu próprio potencial e mostra que somos capazes de produzir ciência de qualidade. É uma vivência que fortalece nossa vontade de continuar pesquisando e transformando realidades”, conclui.