Uma pesquisa desenvolvida ainda no ensino médio pela baiana Ellen Vitória, de 19 anos, pode contribuir para melhorar as condições de trabalho de pescadores e marisqueiras da Ilha de Maré, em Salvador. O estudo resultou na elaboração de uma proposta legislativa que prevê a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a esses profissionais.

Ex-aluna do SESI Bahia e atualmente no terceiro semestre de Medicina, Ellen desenvolveu, ao lado de uma colega de pesquisa, um levantamento sobre os riscos ocupacionais enfrentados pelos trabalhadores da comunidade. A proposta foi encaminhada ao poder público municipal.

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A experiência com a iniciação científica também influenciou a escolha profissional da estudante, que é atleta profissional da rede SESI.

“A formação no SESI foi muito além da sala de aula, permitindo descobrir interesses e enxergar novas possibilidades para o meu futuro. Na pesquisa, entendi que o adoecimento vai além dos fatores biológicos e envolve condições de trabalho e falta de acesso; levo esse olhar mais humano e preventivo para a medicina, compreendendo que a saúde começa muito antes de o paciente chegar ao consultório”, destaca Ellen.

Festival gratuito reúne jovens cientistas em Salvador

Experiências como a de Ellen ganham destaque na terceira edição do Festival SESI de Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI), que acontece nos dias 11 e 12 de dezembro, na Escola SESI Djalma Pessoa, no bairro de Piatã, em Salvador. A entrada é gratuita.

A programação reúne atividades de robótica, empreendedorismo e iniciação científica, além da Feira Internacional de Iniciação Científica (FENIC), que promove o intercâmbio entre estudantes e pesquisadores de diferentes territórios.

Segundo o coordenador-geral do festival, Fernando Moutinho, a iniciativa também contribui para descentralizar o acesso à ciência e ampliar as oportunidades para estudantes e professores do interior baiano.

“Sediar um evento deste porte na Bahia permite que professores e estudantes acessem o que há de mais moderno em tecnologia e façam trocas com centros de pesquisa sem precisarem sair do estado. É um celeiro de talentos que gera novos horizontes e prepara os jovens para os desafios do futuro”, afirma.

Ciência para além da sala de aula

Para a superintendente executiva de Educação e Cultura do SESI, Cléssia Lobo, a proposta é estimular os estudantes a desenvolver soluções para problemas reais da sociedade, incorporando a pesquisa científica à rotina escolar.

“Queremos que a investigação e a criação não fiquem restritas aos dois dias do evento, mas façam parte da rotina escolar. Quando trazemos jovens para apresentar suas pesquisas de forma democrática e gratuita, mostramos que eles já são cientistas e protagonistas capazes de gerar soluções para o bem comum”, pontua.

Durante o festival, os participantes também terão a oportunidade de apresentar e defender seus projetos diante de bancas avaliadoras. A programação conta ainda com o apoio do Sebrae Bahia, por meio do Programa de Educação Empreendedora, que busca aproximar os estudantes do mercado de trabalho e do empreendedorismo.

Para Ellen, o contato com a pesquisa científica representa uma oportunidade de transformar realidades.

“O festival estimula o estudante a acreditar no seu próprio potencial e mostra que somos capazes de produzir ciência de qualidade. É uma vivência que fortalece nossa vontade de continuar pesquisando e transformando realidades”, conclui.