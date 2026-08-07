Porto da Barra recebe desfile de moda sustentável aberto ao público

O coletivo Poppy Bazaar vai promover neste domingo, 9, às 16h30, mais uma edição do Desfile Fashion Poppy, evento que apresenta produções autorais de moda sustentável. O desfile será gratuito e a céu aberto no Porto da Barra, um dos principais cartões-postais de Salvador.

Com a proposta de quebrar o estigma das tendências passageiras, a ação reúne peças reutilizadas aplicando a técnica upcycling, que consiste em transformar roupas e materiais já existentes em novas criações.

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O objetivo da iniciativa é prolongar o ciclo de vida das peças, evitando o desperdício e mostrando que é possível produzir moda com identidade, qualidade e responsabilidade ambiental.

A curadoria principal é do estilista Jeanne Gubert, que veio da Espanha especialmente para a produção do desfile e desenvolve as peças a partir do conceito de moda autoral. O evento também conta com a produção de moda de Cíntia Black e a produção e direção audiovisual de Felupz.

O desfile será apresentado por modelos selecionados em um casting que reuniu mais de 50 participantes, o que reforça o caráter democrático e colaborativo da iniciativa.

Moda sustentável e economia circular

Segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), divulgado em 2025, são geradas cerca de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis por ano no mundo, enquanto apenas uma pequena parcela desse material é reciclada.

Nesse cenário, o Poppy Bazaar aposta na moda circular como forma de reduzir o desperdício e incentivar hábitos mais conscientes de produção e consumo. Além das roupas ressignificadas, o desfile contará com acessórios, joias e outras produções que exploram o potencial criativo do reaproveitamento de materiais.

Sobre o Poppy Bazaar

O Poppy Bazaar reúne, há cinco anos, brechós, empreendedores criativos e profissionais da moda em eventos voltados ao fortalecimento da economia circular em Salvador. A iniciativa se consolidou como um espaço de encontro entre moda, arte e sustentabilidade, valorizando peças de segunda mão como formas de expressão, identidade e estilo.

Ao levar o desfile para o Porto da Barra, o coletivo também busca aproximar a economia criativa do cotidiano da cidade, ocupando um espaço público com moda e arte e ampliando o acesso do público à iniciativa.

"Esse desfile é uma iniciativa do Poppy desde que entendemos, há cinco anos, que lugar de brechó é onde ele quiser estar. Viemos para ocupar os espaços levando sustentabilidade, criatividade, identidade visual e mostrando às pessoas a potência do universo dos brechós. Também queremos valorizar quem acredita na moda, como os modelos, criadores e todas as pessoas que fazem parte desse movimento", afirma Cristiane Freitas, fundadora do Poppy Bazaar.

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