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SALVADOR

Prefeitura amplia BRT com nova linha entre a Lapa e a orla de Salvador

Linha utilizará corredores exclusivos do BRT e trechos em tráfego misto pela orla de Salvador

Luan Julião
Por
BRT Salvador
BRT Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A partir da próxima quarta-feira, 9, Salvador terá uma nova ligação de transporte entre a Estação da Lapa e a região de Patamares. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) inicia, nessa data, a operação da linha B6 - Lapa x Patamares, que será implantada inicialmente em caráter assistido.

Nessa primeira etapa, os ônibus circularão das 9h às 16h, com intervalo médio de dez minutos entre as viagens. A proposta é ampliar as opções de deslocamento entre a região central da capital baiana e a orla.

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A B6 seguirá o modelo BRT/BRS, que utiliza tanto corredores exclusivos para o transporte coletivo quanto trechos em vias de tráfego misto. O formato já é utilizado pelas linhas B2, entre a Estação Shopping da Bahia e Amaralina, e B3, que chega à Avenida Paulo VI pelo Caminho das Árvores.

O trajeto começa na Estação da Lapa e passa pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM, utilizando a faixa exclusiva do BRT até a Estação Pituba. A partir dali, os veículos entram na Rua Rio Grande do Sul e seguem pela Avenida Octávio Mangabeira, na Orla, em tráfego misto, até o início da Avenida Pinto de Aguiar. O retorno será feito em frente à Avenida Ibirapitanga.

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Na viagem de volta, a B6 percorrerá novamente a Avenida Octávio Mangabeira e seguirá pelas avenidas Manoel Dias da Silva e Rua Pernambuco, também em tráfego misto. Depois, os ônibus retornarão à Estação Pituba, de onde seguirão pelo corredor exclusivo do BRT até a Estação da Lapa.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, o modelo permite ampliar o serviço sem a necessidade de grandes intervenções viárias. A vantagem do modelo BRS é a possibilidade de fazer novas expansões sem que seja necessário a realização de investimentos significativos, beneficiando ainda mais pessoas ao longo do itinerário. Desta forma, conseguimos oferecer um transporte com mais qualidade sem que seja necessário grandes intervenções viárias”, explicou o secretário.

Durante a operação assistida, a Semob vai acompanhar o funcionamento da linha, observando a demanda de passageiros e os indicadores operacionais. A etapa também servirá para identificar a necessidade de possíveis ajustes antes da implantação definitiva do serviço.

Com a nova linha, o BRT Salvador passa a ter atendimento direto para áreas como Costa Azul, Boca do Rio, Pituaçu e Patamares. O percurso também contempla locais como o Centro de Convenções Salvador, a Nova Orla de Pituaçu e a futura Arena Multiuso Antônio Balbino, conhecida como Balbinão.

A chegada da B6 amplia a presença do sistema de transporte de alta capacidade na orla e cria uma nova alternativa de integração para os passageiros que circulam entre o Centro e essa região da cidade.

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Tags

BRT Mobilidade Urbana Salvador transporte público

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