SALVADOR
Prefeitura de Salvador decreta feriadão de 4 dias; veja quem pode aproveitar
Medida vale para 7 de dezembro e antecede o feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia
A Prefeitura de Salvador decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira, 7 de dezembro, véspera do feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 23, e poderá ampliar o período de descanso para parte dos servidores.
De acordo com o decreto, os funcionários municipais deverão compensar as horas não trabalhadas com o acréscimo de uma hora à jornada em dias úteis antes e/ou depois do ponto facultativo.
A compensação seguirá as orientações de uma instrução normativa que será publicada pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge), responsável por estabelecer os procedimentos necessários.
Quais serviços funcionarão?
O ponto facultativo não será aplicado aos serviços públicos cuja prestação não permita interrupção. Algumas estruturas municipais também terão funcionamento definido pelos titulares das respectivas secretarias.
Estão nessa condição:
- Conselhos Tutelares;
- Secretaria Municipal da Saúde (SMS);
- Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob);
- Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop);
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur);
- Transalvador;
- Guarda Civil Municipal (GCM).
A Semge ficará responsável por adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento da compensação de jornada. Já os dirigentes dos órgãos e as chefias imediatas deverão acompanhar a frequência dos servidores.
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Quando será o feriado em Salvador?
O ponto facultativo foi estabelecido para a segunda-feira, 7, um dia antes do feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, celebrado em 8 de dezembro, terça-feira.
A data é dedicada à padroeira da Bahia e integra o calendário de feriados de Salvador. Com a decisão da prefeitura, parte dos trabalhadores municipais poderá contar com quatro dias consecutivos de descanso, considerando o fim de semana.