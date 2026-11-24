Siga o A TARDE no Google

A Prefeitura de Salvador decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira, 7 de dezembro, véspera do feriado de Nossa Senhora da Conceição da Praia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta segunda-feira, 23, e poderá ampliar o período de descanso para parte dos servidores.

De acordo com o decreto, os funcionários municipais deverão compensar as horas não trabalhadas com o acréscimo de uma hora à jornada em dias úteis antes e/ou depois do ponto facultativo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A compensação seguirá as orientações de uma instrução normativa que será publicada pela Secretaria Municipal de Gestão (Semge), responsável por estabelecer os procedimentos necessários.

Quais serviços funcionarão?

O ponto facultativo não será aplicado aos serviços públicos cuja prestação não permita interrupção. Algumas estruturas municipais também terão funcionamento definido pelos titulares das respectivas secretarias.

Estão nessa condição:

Conselhos Tutelares;

Secretaria Municipal da Saúde (SMS);

Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob);

Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop);

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur);

Transalvador;

Guarda Civil Municipal (GCM).

A Semge ficará responsável por adotar as medidas necessárias para garantir o cumprimento da compensação de jornada. Já os dirigentes dos órgãos e as chefias imediatas deverão acompanhar a frequência dos servidores.

Quando será o feriado em Salvador?

O ponto facultativo foi estabelecido para a segunda-feira, 7, um dia antes do feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição da Praia, celebrado em 8 de dezembro, terça-feira.

A data é dedicada à padroeira da Bahia e integra o calendário de feriados de Salvador. Com a decisão da prefeitura, parte dos trabalhadores municipais poderá contar com quatro dias consecutivos de descanso, considerando o fim de semana.