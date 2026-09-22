Primavera chega a Salvador com calor de até 32°C e sol nesta semana

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A primavera chegou oficialmente nesta terça-feira, 22, com previsão de tempo estável para Salvador. De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), uma massa de ar quente e seco deve atuar sobre a capital baiana.

Juntamente dessa massa, ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico favorecem o aumento da nebulosidade na capital baiana, além de possibilidade de chuvas fracas e isoladas ao longo da semana.

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Veja a previsão do tempo para o início da primavera em Salvador

Para esta terça-feira, 22, a previsão indica 40% de possibilidade de chuva, com temperaturas mínimas de 21°C e máxima de 31°C e ventos de até 28 km/h.

Já a partir de quarta-feira, 23, a chance de chuva diminui. O dia deve apresentar variações de nebulosidade, com 10% de chance de chuva, temperaturas entre 21°C e 32°C e ventos fortes que podem chegar a 30 km/h.

Porto da Barra - Foto: Igor Santos / Secom PMS

Nesta quinta-feira, 24, a previsão indica 20% de possibilidade de chuva, além de apresentar temperaturas mínimas e máximas de 22°C e 32°C, respectivamente.

Pela sexta-feira, 25, a situação do clima em Salvador deve se manter semelhante ao dia anterior, com a temperatura variando entre 22°C a 31°C, também com 20% de chance de chuva.

Veja como fica o primeiro final de semana da primavera

Para o primeiro final de semana da primavera, sábado, 26, e domingo, 27, devem manter as tendências de calor, nebulosidade variável e baixa possibilidade de chuva.