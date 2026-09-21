Quer comprar imóvel? Feirão reúne 5 mil opções em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Quem está em busca da casa própria terá uma nova oportunidade de negociação em Salvador a partir desta quinta-feira, 24.



Um Feirão Minha Casa, Minha Vida vai reunir mais de 5 mil imóveis até domingo, 27, com condições especiais de pagamento.

O evento será realizado na sede da IMOB – Inteligência Imobiliária, na Avenida Paralela, nas proximidades do Parque de Exposições.



Entre as condições divulgadas estão entradas a partir de R$ 250, parcelamento em até 100 vezes e descontos de até R$ 100 mil, de acordo com o empreendimento e a construtora.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Imóveis em Salvador e Região Metropolitana

O feirão terá opções em diferentes regiões de Salvador, além de empreendimentos em Lauro de Freitas e Camaçari. Os imóveis estão distribuídos por bairros como Sussuarana, Cajazeiras, Piatã, Pirajá e Paralela.

A maior parte dos empreendimentos fica em condomínios fechados e conta com áreas de lazer.





Veja alguns imóveis disponíveis

Entre as opções de menor valor está o Forte São Marcelo, em Areia Branca, com apartamentos de dois quartos e 36 m² a partir de R$ 195 mil.

Na região da Paralela, o Rayz Patamares, localizado atrás da Ferreira Costa, terá apartamentos de dois quartos a partir de R$ 293 mil.

Já na Federação, o pré-lançamento Única Cardeal, na Avenida Cardeal da Silva, terá unidades de dois quartos a partir de R$ 340 mil.

Outra opção é o Mood Sol Bahia, em Patamares, com apartamentos de dois e três quartos a partir de R$ 502.050.

Análise de crédito e transporte

Durante o evento, os visitantes poderão realizar análise de crédito no próprio local com correspondentes da Caixa Econômica Federal e negociar diretamente com representantes das construtoras participantes.

O feirão também disponibilizará transporte gratuito por aplicativo para facilitar o deslocamento do público.

Participam do evento as construtoras Stanza, Pejota, OR, Única, Sertenge, Concreta, Gráfico, Direcional, Tenda, MRV e 3i.