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Risco de desabamento: imóvel histórico em Salvador passará por obras

Decisão atende um pedido realizado pelo Ministério Público da Bahia

Luiza Nascimento
Por
Imóvel histórico localizado no Largo da Soledade
Imóvel histórico localizado no Largo da Soledade - Foto: Núcleo de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (Nudephac)

Com risco de desabamento, um imóvel histórico e tombado, localizado no Largo da Soledade, em Salvador, irá passar por obras emergenciais. O intuito é evitar que ele desnorone e preservar o patrimônio histórico da capital baiana.

A decisão judicial foi divulgada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA), autor do pedido. Segundo o órgão, o imóvel de n° 34 é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac), e apresenta:

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  • Grave estado de deterioração;
  • rachaduras;
  • inclinação estrutural;
  • queda de parede;
  • desmoronamento de parte da edificação.

O imóvel faz parte do conjunto histórico da capital baiana e constitui referência material da memória da cidade. Segundo o MP-BA, a preservação de edificações como essa contribui também para a manutenção dos espaços que abrigam manifestações culturais e práticas que integram a identidade e a memória coletiva.

A decisão da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, atende a pedido feito em ação civil pública ajuizada pelo MPBA, por meio da promotora de Justiça Cristina Seixas Graça.

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Determinação visa reparação urgente

A cautelar determina que o Ipac e a proprietária do imóvel promovam, solidariamente, as reparações mais urgentes para impedir o avanço da deterioração das ruínas.

Entre as medidas previstas está o escoramento das estruturas remanescentes, quando necessário, com material metálico, conforme projeto aprovado pelo Ipac e elaborado por profissionais técnicos capacitados.

Governo terá que prestar apoio financeiro

Além disso, a decisão também determina que o instituto apresente projeto de restauração do imóvel e prevê que Estado da Bahia preste apoio financeiro à autarquia para o cumprimento das obrigações que lhe cabem.

A ação foi ajuizada pelo MPBA diante do risco de perda do imóvel e da necessidade de adoção de providências efetivas para a proteção do bem tombado.

Na ação, a promotora de Justiça Cristina Seixas Graça sustentou a responsabilidade dos envolvidos pela conservação do patrimônio protegido e destacou que o tombamento impõe ao Poder Público o dever de atuar na preservação do bem, especialmente diante de situações de risco e da ausência de medidas suficientes por parte da proprietária.

Documentos apresentados no processo também registraram o reconhecimento, pelos próprios órgãos públicos responsáveis pela preservação, da necessidade de uma intervenção emergencial para estabilizar o imóvel.

Segundo manifestação técnica citada na ação, a medida seria “necessária para prevenir o colapso da estrutura, que poderia provocar a perda de um dos imóveis ainda preservados do conjunto tombado e colocar em risco a vida das pessoas que passam pelo local e o acesso às edificações vizinhas”.

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Largo da Soledade Patrimônio Histórico Salvador

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