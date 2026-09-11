Saiba como aproveitar o fim de semana em Salvador; veja a previsão

Siga o A TARDE no Google

Depois de um final de semana prolongado, aquele gostinho de "quero mais" permeia a vida das pessoas que precisaram voltar a rotina na última terça-feira, 8. Mas o próximo fim de semana já chegou e para saber como aproveitar esses dias de descanso, confira a previsão do tempo preparada pelo portal A TARDE.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta sexta e no próximo sábado e domingo o céu permanecerá parcialmente nublado e é possível haver algumas pancadas de chuva durante o dia.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira a previsão completa