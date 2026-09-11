SALVADOR
Saiba como aproveitar o fim de semana em Salvador; veja a previsão
Nos três dias as temperaturas variam entre 22 de 32 graus
Depois de um final de semana prolongado, aquele gostinho de "quero mais" permeia a vida das pessoas que precisaram voltar a rotina na última terça-feira, 8. Mas o próximo fim de semana já chegou e para saber como aproveitar esses dias de descanso, confira a previsão do tempo preparada pelo portal A TARDE.
De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta sexta e no próximo sábado e domingo o céu permanecerá parcialmente nublado e é possível haver algumas pancadas de chuva durante o dia.
Confira a previsão completa
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- Sexta-feira: dia de maior possibilidade de chuva com 70% de chance. A temperatura varia entre 22 e 31 graus e os ventos estão em velocidade moderada de 28 km/h;
- Sábado: neste dia o sol aparece um pouco mais, devido a presença de uma massa de ar quente, mas ainda entre nuvens e com 40% de chances de chuva. Os ventos estão na média dos 25km/h e a temperatura mínima é de 22° C e a máxima de 32 °C;
- Domingo: com a menor porcentagem de chances de chuva, 30%, o domingo terá céu parcialmente nublado e ventos com velocidade de 24km/h. Os termômetros veriam entre 22 e 32 graus.