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Saiba como aproveitar o fim de semana em Salvador; veja a previsão

Nos três dias as temperaturas variam entre 22 de 32 graus

Alice Paulilo
Por
Confira a previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Confira a previsão do tempo para o final de semana em Salvador - Foto: Reginaldo RigueiraAg. A TARDE

Depois de um final de semana prolongado, aquele gostinho de "quero mais" permeia a vida das pessoas que precisaram voltar a rotina na última terça-feira, 8. Mas o próximo fim de semana já chegou e para saber como aproveitar esses dias de descanso, confira a previsão do tempo preparada pelo portal A TARDE.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), nesta sexta e no próximo sábado e domingo o céu permanecerá parcialmente nublado e é possível haver algumas pancadas de chuva durante o dia.

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Confira a previsão completa

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  • Sexta-feira: dia de maior possibilidade de chuva com 70% de chance. A temperatura varia entre 22 e 31 graus e os ventos estão em velocidade moderada de 28 km/h;
  • Sábado: neste dia o sol aparece um pouco mais, devido a presença de uma massa de ar quente, mas ainda entre nuvens e com 40% de chances de chuva. Os ventos estão na média dos 25km/h e a temperatura mínima é de 22° C e a máxima de 32 °C;
  • Domingo: com a menor porcentagem de chances de chuva, 30%, o domingo terá céu parcialmente nublado e ventos com velocidade de 24km/h. Os termômetros veriam entre 22 e 32 graus.
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fim de semana previsão do tempo Salvador

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