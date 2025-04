"Salvador", "SSA" e "soteropolitano": entenda o significado e história de cada nome

Baia de Todos os Santos com a rampa do Mercado e o Forte de São Marcelo - Foto: Carlos Santana / Cedoc Ag. A Tarde

Comumente chamada apenas por Salvador, a antiga denominação da capital baiana por muitas vezes é esquecida, principalmente entre as gerações mais jovens. Em celebração aos 476 anos de "SSA", o portal A TARDE apresenta uma matéria especial que resgata uma parte história escondida no nome de Salvador, frequentemente conhecida apenas pelo seu "apelido", mas que carrega significados profundos.

A abreviação "SSA", adotada pelos aeroportos, por exemplo, rememora esse significado. A sigla faz menção à antes conhecida como São Salvador da Baía de Todos os Santos (SSA). O nome da cidade passou por mudanças ao longo dos séculos até chegar somente a palavra Salvador.

O historiador Ricardo Carvalho, explica a origem do antigo nome da cidade que em 1501 já tinha sido batizada como Baía de Todos os Santos, por Américo Vespúcio e, 48 anos depois, em 1549 ganhou a alcunha de São Salvador. “Na verdade, tem origem católica, cristã e, consequentemente, palestina. O Tomé de Sousa, ao chegar aqui, quis fazer uma relação da Baía de Todos os Santos com homenagem a Jesus Cristo”, explicou.

Ricardo Carvalho, historiador | Foto: Reprodução

MUDANÇA PARA SALVADOR

O antigo nome presente em músicas como "São Salvador" de Dorival Caymmi e interpretada por Gal Costa, como relembrado pelo historiador, Jaime Nascimento, que ainda aponta como a vinda de Tomé de Sousa por intermédio do reino de Portugal e ordem do papa, elevou Salvador à categoria de cidade com o objetivo de criar uma diocese na capital baiana.

Jaime Nascimento, historiador e professor | Foto: Reprodução

“Diocese é uma área de administração da igreja católica, uma extensão administrativa, e até então, a diocese que todo esse território do Brasil pertencia era a que abrangia toda a área do Atlântico e da Ásia, a que ficava em Funchal, na Ilha da Madeira”, expõe Jaime Nascimento sobre a estratégia de Portugal de elevar a cidade à categoria de fortaleza como “um novo mundo português nas Américas”.

Com isso, o especialista justifica que Salvador só passou a ter um nome, não só por interferência de Portugal, mas porque "diferente de outras, não passa por vila, não é povoação que vira vila, que depois vira cidade não, ela vai direto para o nível de cidade”. Jaime Nascimento reforça que este foi um outro fator para a mudança do nome da cidade ao longo dos séculos, principalmente, após a instauração da República no país.

Por questões de separação do estado, da igreja, com a república ficou só São Salvador Jaime Nascimento - Historiador e Professor

SOTEROPOLITANO

Outra alcunha de origem antiga é a palavra soteropolitano, o gentílico, nome que as pessoas nascidas nascidas em Salvador recebem. “Tem origem grega, ‘soter’, ou ‘sotero’, quer dizer Salvador, e “politano” [faz referência a] ‘pólis’ [cidade em grego], [soteropolitano] que quer dizer o nascido na Cidade do Salvador", menciona Ricardo Carvalho.

O historiador destaca a relação cultural distinta, de certa forma, do nome da cidade. “Era muito comum, assim, nos séculos iniciais da colonização, criar relações de palavras com a origem grega clássica até mais do que o latim, e foi isso que aconteceu com a cidade do Salvador”, conclui.