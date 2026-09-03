Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SALVADOR

SALVADOR

Salvador tem 12 bairros sem energia nesta quinta; veja lista

Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica

Luiza Nascimento
Por
| Atualizada em
Neoenergia Coelba
Neoenergia Coelba - Foto: Divulgação Neoenergia Coelba

Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada no fornecimento de energia nesta quinta-feira, 3. No total, serão 12 bairros afetados entre 8h e 17h30.

Nesta fase, entram na lista Ondina, Canela, Graça, Horto Bela Vista, Itapuã, Boca do Rio, Bonfim, Costa Azul, Imbuí, Pituba, Stiep.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados:

Ondina

  • Endereço afetado: Rua Morro do Escravo Miguel, 198.
  • Horário: 8h às 12h

Canela

  • Endereços afetados: Rua João das Botas, 283, 32 e 89.
  • Horário: 9h às 16h

Graça

  • Endereços afetados: Rua 8 de Dezembro, 456. Rua Santa Rita de Cássia, 25.
  • Horário: 9h30 às 14h

Horto Bela Vista

  • Endereço afetado: Al. Horto Bela Vista, 88.
  • Horário: 9h30 às 15h30

Itapuã

  • Endereços afetados: Rua Roberspierre, 124 e 122. Rua José Chagas, 7.
  • Horário: 9h30 às 15h30

Boca do Rio

  • Endereços afetados: Rua Jayme Sapolnik, 9, 6, 439, 77, 7, 451 e 516. Rua Tocantins, 232 e 77. Rua Guilherme Marback, 1.
  • Horário: 10h às 16h

Bonfim

  • Endereço afetado: Rua Guilherme Marback, 411.
  • Horário: 10h às 16h

Costa Azul

  • Endereços afetados: Rua Arthur de Azevedo Machado, 337.
  • Horário: das 10h às 16h e 15h30 às 17h30

Imbuí

  • Endereços afetados: Rua das Patativas, 59. Rua Jayme Sapolnik, 495, 77, 1184 e 7. Rua João José Rescala, 1.
  • Horário: 10h às 16h e 15h30 às 17h30

Pituba

  • Endereços afetados: Av. Paulo VI. Av. Octávio Mangabeira, 3221.
  • Horário: 10h às 16h

Stiep

  • Endereços afetados: Rua Edístio Pondé, 115.
  • Horário: 10h às 16h e 15h30 às 17h30
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Energia Elétrica falta de energia Salvador

Relacionadas

Mais lidas