SALVADOR
Salvador tem 12 bairros sem energia nesta quinta; veja lista
Suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica
Por Luiza Nascimento
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Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada no fornecimento de energia nesta quinta-feira, 3. No total, serão 12 bairros afetados entre 8h e 17h30.
Nesta fase, entram na lista Ondina, Canela, Graça, Horto Bela Vista, Itapuã, Boca do Rio, Bonfim, Costa Azul, Imbuí, Pituba, Stiep.
Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.
Confira trechos afetados:
Ondina
- Endereço afetado: Rua Morro do Escravo Miguel, 198.
- Horário: 8h às 12h
Canela
- Endereços afetados: Rua João das Botas, 283, 32 e 89.
- Horário: 9h às 16h
Graça
- Endereços afetados: Rua 8 de Dezembro, 456. Rua Santa Rita de Cássia, 25.
- Horário: 9h30 às 14h
Horto Bela Vista
- Endereço afetado: Al. Horto Bela Vista, 88.
- Horário: 9h30 às 15h30
Itapuã
- Endereços afetados: Rua Roberspierre, 124 e 122. Rua José Chagas, 7.
- Horário: 9h30 às 15h30
Boca do Rio
- Endereços afetados: Rua Jayme Sapolnik, 9, 6, 439, 77, 7, 451 e 516. Rua Tocantins, 232 e 77. Rua Guilherme Marback, 1.
- Horário: 10h às 16h
Bonfim
- Endereço afetado: Rua Guilherme Marback, 411.
- Horário: 10h às 16h
Costa Azul
- Endereços afetados: Rua Arthur de Azevedo Machado, 337.
- Horário: das 10h às 16h e 15h30 às 17h30
Imbuí
- Endereços afetados: Rua das Patativas, 59. Rua Jayme Sapolnik, 495, 77, 1184 e 7. Rua João José Rescala, 1.
- Horário: 10h às 16h e 15h30 às 17h30
Pituba
- Endereços afetados: Av. Paulo VI. Av. Octávio Mangabeira, 3221.
- Horário: 10h às 16h
Stiep
- Endereços afetados: Rua Edístio Pondé, 115.
- Horário: 10h às 16h e 15h30 às 17h30