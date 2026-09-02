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SALVADOR

Mercados de Salvador vão mudar funcionamento para o 7 de setembro

Mercados do Ogunjá, Paripe e Sete Portas terão fechamento antecipado

Iarla Queiroz
Por
funcionamento dos mercados em Salvador
funcionamento dos mercados em Salvador - Foto: MARCELO CAMARGO / AGÊNCIA BRASIL

O feriado da Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira, 7, vai provocar mudanças no funcionamento de alguns mercados administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Bahia (SDE) em Salvador.

De acordo com a programação divulgada para a data, a Ceasa manterá o atendimento no horário habitual. Já os mercados do Ogunjá, Paripe e Sete Portas terão expediente reduzido e encerrarão as atividades mais cedo.

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No Mercado do Rio Vermelho, o funcionamento também será diferenciado durante o feriado.

Confira o funcionamento dos mercados

Na Ceasa, o atendimento seguirá normalmente no dia 7 de setembro, das 4h às 17h.

Já o Mercado do Ogunjá terá funcionamento das 6h às 13h, com fechamento antecipado.

No Mercado de Paripe, o expediente será das 5h às 14h. O equipamento também terá encerramento antecipado das atividades.

O Mercado Sete Portas funcionará das 6h às 14h no feriado.

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Mercado do Rio Vermelho

O funcionamento do Mercado do Rio Vermelho será dividido de acordo com os espaços do equipamento.

Os boxes estarão abertos das 7h às 14h, enquanto as praças de alimentação funcionarão das 7h às 16h.

Apesar das mudanças previstas para a segunda-feira, 7, os equipamentos terão funcionamento normal no sábado, 5, e domingo, 6, antes do feriado.

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feriadão Salvador

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