Salvador tem 13 bairros sem energia nesta terça-feira (29/09)

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Algumas ruas de treze bairros de Salvador vão ficar sem energia elétrica nesta terça-feira, 29, devido a uma suspensão programada no fornecimento da Neoenergia Coelba. As interrupções começam 10h e, em alguns lugares, podem se estender até a madrugada.

Nesta fase, entram na lista Stella Maris, São Cristóvão, Praia do Flamengo, Jardim das Margaridas, Alto da Terezinha, Amaralina, Calabetão, Escada, Itacaranha, Mata Escura, Periperi, Pituba e Paralela.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados e horários de interrupções:

Stella Maris

Endereços afetados: Rua Gilberto Freyre, 4 e 104; Rua M, Quadra R, Loteamento Parque Stella Maris, 2, 4, 3, 6 e 1; Rua Missionário Otto Nelson; Rua Doutor Carlos Vasconcelos, 5; Rua Professor Felipe Tiago Gomes, 11.

10h às 16h

Endereços afetados: Rua Gilberto Freyre, 4 e 104; Rua M, Quadra R, Loteamento Parque Stella Maris, 2, 4, 3, 6 e 1; Rua Missionário Otto Nelson; Rua Doutor Carlos Vasconcelos, 5; Rua Professor Felipe Tiago Gomes, 11.

22h às 4h

São Cristóvão

Endereços afetados: Rua da Adutora, Loteamento Vale Dunas, 71.

10h às 16h.

Endereços afetados: Rua da Adutora, Loteamento Vale Dunas, 71.

22h às 4h.

Praia Flamengo

Endereços afetados: Rua Clóvis Bevilacqua, 160.

10h às 16h

Endereços afetados: Rua Clóvis Bevilacqua, 160.

22h às 4h

Jardim das Margaridas

Endereços afetados: Rua São João do Aeroporto, 1.

10h às 16h

Endereços afetados: Rua São João do Aeroporto, 1.

22h às 4h

Alto da Terezinha

Endereços afetados: Travessa 1 do Cajá, 21; Rua Violeiro, 49; Rua Violeiro, 2; Rua Violeiro, 31; Rua Violeiro, 0; Rua Violeiro, 6; Rua Violeiro, 63; Rua Violeiro, 29; Rua Violeiro, 41; Travessa 2 do Cajá, 14; Rua Violeiro, 4; Rua Violeiro, 55; Rua Violeiro, 27; Rua Violeiro, 8; Rua Violeiro, 65; Rua Violeiro, 68; Rua Violeiro, 18; Rua Violeiro, 25; Rua Violeiro, 71; Rua Violeiro, 33; Travessa 1 do Cajá, 16; Rua do Coqueiral, 83; Rua Violeiro, 47; Rua Violeiro, 7; Rua Violeiro, 12; Rua Violeiro, 61; Travessa 2 do Cajá, 11; Rua Violeiro, 57; Rua Violeiro, 22; Travessa 1 do Cajá, 19; Travessa 2 do Cajá, 18; Travessa 2 do Cajá, 17; Travessa 1 do Coqueiral, 100; Rua Violeiro, 59; Rua Violeiro, 5; Rua Violeiro, 51; Travessa 2 do Cajá, 5; Rua Violeiro, 35; Travessa 1 do Cajá, 20; Travessa do Cajá, 7; Rua Violeiro, 10; Avenida 1 Violeiro, 29; Travessa 2 do Cajá, 20; Rua Violeiro, 3; Travessa 2 do Cajá, 12; Rua Violeiro, 69; Rua Violeiro, 1.

10h às 16h.

Amaralina

Endereços afetados: Avenida Amaralina, 2.

10h às 16h

Calabetão

Endereços afetados: Rua Cleriston Andrade, 36; Praça da Luz, 3; Rua Apóstolo Paulo, 27; Rua Apóstolo Paulo, 45; Praça da Luz, 9999; Rua Calabetão, 66; Praça da Luz, 29; Rua Cleriston Andrade, 83; Via Paulo, 15; Rua Cleriston Andrade, 89; Travessa Nova Esperança do Calabetão, 47; Rua Cleriston Andrade, 10; Travessa da Luz, 9; Rua Apóstolo Paulo, 3; Rua Cleriston Andrade, 9; Rua Cleriston Andrade, 61; Rua Apóstolo Paulo, 167; Travessa da Luz, 31; Travessa da Luz, 11; Rua Apóstolo Paulo, 48; Rua Apóstolo Paulo, 35; Travessa Tropical, 15; Rua Apóstolo Paulo, 73; Travessa da Luz, 7; Praça da Luz, 32; Rua Cleriston Andrade, 33; Rua Calabetão, 57; Travessa Tropical, 12; Praça da Luz, 1; Travessa da Luz, 3; Rua Cleriston Andrade, 134; Rua Apóstolo Paulo, 54; Via Paulo, 13; Rua Cleriston Andrade, 3; Rua Apóstolo Paulo, 40; Via Paulo, 22; Rua Apóstolo Paulo, 85; Travessa Nova Esperança do Calabetão, 12; Rua Apóstolo Paulo, 72; Rua Apóstolo Paulo, 52; Rua Apóstolo Paulo, 34; Rua Cleriston Andrade, 91; Travessa Cleriston Andrade, 8; Rua Cleriston Andrade, 62; Travessa Nova Esperança do Calabetão, 14; Rua Apóstolo Paulo, 21; Rua Cleriston Andrade, 87; Praça da Luz, 30; Travessa Nova Esperança do Calabetão, 3; Rua Apóstolo Paulo, 28; Travessa da Luz, 18; Rua Cleriston Andrade, 57; Via Paulo, 20; Rua Nova Esperança, 6; Rua Cleriston Andrade, 64; Praça da Luz, 25; Rua Apóstolo Paulo, 15; Rua Cleriston Andrade, 30; Rua Cleriston Andrade, 73; Rua Cleriston Andrade, 85; Rua Calabetão, 24; Rua Calabetão, 31; Rua Cleriston Andrade, 66; Travessa da Luz, 8; Travessa Nova Esperança do Calabetão, 60; Travessa Nova Esperança do Calabetão, 4; Travessa da Luz, 16; Travessa Cleriston Andrade, 71; Rua Cleriston Andrade, 86; Rua Cleriston Andrade, 55; Rua Cleriston Andrade, 71; Rua Apóstolo Paulo, 99999; Travessa Tropical, 14; Rua Cleriston Andrade, 78; Travessa Tropical, 10; Travessa Nova Esperança do Calabetão, 63; Rua do Campo, 17; Rua Apóstolo Paulo, 51; Rua Apóstolo Paulo, 75; Rua Calabetão, 5; Travessa da Luz, 10; Rua Apolo XI, 66; Travessa da Luz, 13; Rua Apóstolo Paulo, 55; Rua Calabetão, 9; Rua Arnaldo, 71; Rua do Campo, 22; Rua Apóstolo Paulo, 84; Via Paulo, 26; Rua Calabetão, 15; Travessa Cleriston Andrade, 6.

10h às 16h

Escada

Endereços afetados: Travessa do Cajá, 15; Travessa do Cajá, 11; Travessa dos Violeiros, 12; Travessa do Cajá, 14.

10h às 16h

Itacaranha

Endereços afetados: Rua Bela Vista, 14; Rua Bela Vista, 48.

10h às 16h

Mata Escura

Endereços afetados: Rua Direta da Mata Escura, 10; Rua do Paraíso da Mata Escura, 10; Estrada Mata Escura, 9991; Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, 19; Rua do Paraíso da Mata Escura, 1; Rua do Paraíso da Mata Escura, 8; Rua do Paraíso da Mata Escura, 28; Rua 7 de Setembro, 164; Rua do Sossego, 9; Rua do Paraíso da Mata Escura, 29; Rua do Oriente, 1; Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, 18; Rua do Paraíso da Mata Escura, 6; Rua do Paraíso da Mata Escura, 19; Rua do Paraíso da Mata Escura, 14; Rua do Paraíso da Mata Escura, 12; Rua do Oriente, 5; Rua do Oriente, 3; Travessa Seriscles Rogério, 2; Rua do Paraíso da Mata Escura, 21; Rua do Paraíso da Mata Escura, 22; Rua do Paraíso da Mata Escura, 3; Rua do Oriente, 8; Rua do Paraíso da Mata Escura, 7; Rua São Miguel do Jardim Pampulha, 19; Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela, 456.

10h às 16h

Periperi

Endereços afetados: Travessa 4 Santa Maria, 1; Travessa 5 Manoelito Teixeira, 5; Travessa 5 Manoelito Teixeira, 15.

10h às 16h

Pituba

Endereços afetados: Alameda Florença, 30.

10h às 16h

Paralela

Endereços afetados: Avenida Alphaville, 22.

10h às 16h