Salvador tem 14 bairros sem energia nesta quarta; veja lista

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Alguns trechos de Salvador seguem enfrentando a suspensão programada no fornecimento de energia nesta quarta-feira, 9. No total, serão 14 bairros afetados entre 8h e 16h.

Nesta fase, entram na lista Pituba, Candeal, Barra, Cajazeiras XI, Caminho das Árvores, Cassange, Coqueirinho, Imbuí, Itapuã, Patamares, Periperi, Piatã, Pituba e Stella Maris.

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Segundo a empresa, suspensões programadas ocorrem para a manutenção e reforço na rede elétrica e são sempre avisadas com antecedência.

Confira trechos afetados:

Pituba

Endereços afetados: Rua Amazonas, 402; Rua Ceará, 832; Rua Amazonas, 871; Rua São Paulo, 102; Rua Machado Neto, 281.

Horário: 8h às 16h

Candeal

Endereços afetados: Rua Sócrates Guanaes Gomes, 11; Rua Sócrates Guanaes Gomes, 9999.

Horário: 9h às 15h

Barra

Endereços afetados: Rua Tenente Pires Ferreira, 143; Rua Tenente Pires Ferreira, 14; Rua Tenente Pires Ferreira, 161; Rua Tenente Pires Ferreira, 188.

Horário: 9h30 às 15h30

Cajazeiras XI

Endereços afetados: Rua Eraldo Tinoco, 46.

Horário: 10h às 16h

Caminho das Árvores

Endereços afetados: Alameda dos Umbuzeiros, 309.

Horário: 10h às 16h

Cassange

Endereços afetados: Av. Fidalgo, 43; Av. Fidalgo, 26; Av. Fidalgo, 27; Av. Fidalgo, 39; Av. Fidalgo, 23; Av. Fidalgo, 99999; Av. Fidalgo, 6; Av. Fidalgo, 25; Rua Fidalgo, 4; Av. Fidalgo, 9; Av. Fidalgo, 11; Av. Fidalgo, 19; Av. Fidalgo, 65; Av. Fidalgo, 13; Av. Fidalgo, 0; Av. Fidalgo, 10; Av. Fidalgo, 41; Av. Fidalgo, 999; Av. Fidalgo, 44.

Horário: 10h às 16h

Coqueirinho

Endereços afetados: Rua da Bélgica, 37.

Horário: 10h às 16h

Imbuí

Endereços afetados: Rua dos Colibris, 6.

Horário: 10h às 16h

Itapuã

Endereços afetados: Rua do Palame, 3; Rua Genebaldo Figueredo, 1; Rua da Aurora, 9996; Rua da Aurora, 122; Rua Flor do Bosque, 26; Rua da Aurora, 107; Rua da Aurora, 121; Rua do Léo, 6; Rua da Aurora, 102; Rua Genebaldo Figueredo, 13; Av. Octávio Mangabeira, 13333; Rua da Aurora, 97; Rua da Aurora, 36; Rua Genebaldo Figueredo, 2; Rua Flor do Bosque, 219; Rua da Aurora, 51; Rua Itaperuna, 7; Rua Genebaldo Figueredo, 9; Rua Genebaldo Figueredo, 4; Rua do Palame, 5; Av. Octávio Mangabeira, 13375; Av. Octávio Mangabeira, 1333; Rua da Aurora, 13; Rua do Palame, 80; Rua da Aurora, 27; Rua da Aurora, 48; Rua Genebaldo Figueredo, 3; Rua da Aurora, 30; Rua da Aurora, 50; Rua Genebaldo Figueredo, 12; Rua do Palame, 26; Largo Genipapeiro, 59; Rua da Aurora, 9994; Rua do Palame, 7; Rua Flor do Bosque, 39; Rua Manoel Lisboa, 2; Rua do Palame, 11; Rua Genebaldo Figueredo, 5; Rua da Aurora, 22; Rua Flor do Bosque, 37; Rua do Léo, 2; Rua Flor do Bosque, 11; Rua do Palame, 85; Rua da Aurora, 173; Rua Beijupirá, 80; Rua da Aurora, 75; Rua Genebaldo Figueredo, 41; Rua da Aurora, 182; Rua Genebaldo Figueredo, 9999; Rua da Ilha, 488; Rua Flor do Bosque, 20; Rua da Aurora, 110; Rua Flor do Bosque, 36; Rua Itaperuna, 5; Rua da Aurora, 29; Rua da Aurora, 96; Rua Genebaldo Figueredo, 14; Rua da Ilha, 21; Rua Flor do Bosque, 91; Rua da Aurora, 23; Rua Flor do Bosque, 17; Rua Genebaldo Figueredo, 10; Rua Genebaldo Figueredo, 318; Rua da Aurora, 8; Rua da Aurora, 2; Rua do Palame, 1; Rua Genebaldo Figueredo, 7; Rua da Aurora, 9997; Rua Genebaldo Figueredo, 132; Rua Genebaldo Figueredo, 49; Rua Flor do Bosque, 35; Rua Itaperuna, 9; Rua da Aurora, 89; Rua da Aurora, 37; Rua do Palame, 2; Rua Genebaldo Figueredo, 60; Rua da Aurora, 25; Rua da Aurora, 6; Rua Genebaldo Figueredo, 11; Rua da Aurora, 3; Rua da Aurora, 12; Rua da Aurora, 1; Rua da Aurora, 15; Rua do Palame, 4.

Horário: 10h às 16h

Patamares

Endereços afetados: Rua Salgueiro, 782.

Horário: 10h às 16h

Periperi

Endereços afetados: Rua Santa Luzia, 1; Rua Santa Luzia, 2; Rua Manoelito Vargas, 10.

Horário: 10h às 16h

Piatã

Endereços afetados: Rua Marcos Pinheiro, 70; Rua Dias Gomes, 4.

Horário: 10h às 16h

Pituba

Endereços afetados: Rua João Biao de Cerqueira, 274.

Horário: 10h às 16h

Stella Maris