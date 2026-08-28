Salvador tem maior queda populacional do país com redução de 4,2 mil habitantes

Salvador teve uma queda populacional de 4.259 mil habitantes em um ano, o que equivale a -0,17% de dimuição. De acordo com dados divuldados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2026, a capital baiana tem 2.559.945 milhões de moradores, contra 2.564.204 milhões do ano anterior.

Com os números, o local se tornou o maior do Brasil em redução populacional durante o período. No entanto, mesmo com os números, continua ocupando o quinto lugar no raking de municípios com maior número de habitantes, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza.

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Juntos, os cinco municípios somam 26.794.771 pessoas, o equivalente a 12,5% da população total do país. As 27 capitais da federação concentram uma população de 49,4 milhões de habitantes, o equivalente a 23,1%.

No interior da Bahia, Feira de Santana, no centro-norte, se destaca como o único do estado com mais de 500 mil habitantes, somando 663.408 mil, em 15º lugar no ranking nacional tirando as capitais.

Eles também são os mais populosos entre os 26 municípios com mais de 500 mil habitantes excluindo-se as capitais. São Gonçalo (RJ) é o terceiro, com 959.977 pessoas, seguido por Duque de Caxias (RJ), com 866.167, e Nova Iguaçu (RJ), com 843.367 moradores.

Em contrapartida, Brasil tem crescimento populacional de 0,37%

Salvador segue a contramão nacional, pois o Brasil registrou um crescimento populacional de 0,37%, com 214,2 milhões de pessoas em 2026 contra 213,4 milhões em 2025.

O estudo, divulgado pelo IBGE, é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

O país tem 15 municípios com mais de um milhão de habitantes que, juntos, concentram 20% da população brasileira, somando 49.886.420 milhões de pessoas. Da lista, apenas Guarulhos e Campinas, ambas em São Paulo, não são capitais.

Já os cinco municípios menos populosos do Brasil são:

Serra da Saudade (MG), com 857 habitantes;

Anhanguera (GO), com 906 pessoas;

Borá (SP), com 935 moradores;

Araguainha (MT), com 989 habitantes;

Nova Castilho (SP), com população estimada em 1.070 pessoas.

O estudo aponta ainda que 2.467 municípios brasileiros possuem menos de 10 mil habitantes.

A população do país cresce em um ritmo cada vez menor, segundo o estudo, que revelou um aumento populacional de 0,37%, exprimindo queda do crescimento quando comparado ao período 2024-2025, de 0,39%.

Nordeste é 2ª região com maior população

O Nordeste é a segunda região em número populacional, com estimativa de 57,4 milhões de pessoas, ou 26,8% do total. Ele fica atrás apenas do Sudeste, que se mantém como a mais populosa do país, com 89 milhões pessoas, representando 41,6% da população total.

A Bahia teve um crescimento de 0,12%, com 14.889.472 milhões em 2026.