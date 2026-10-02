Salvador terá 12 bairros sem energia nesta sexta-feira (02/10)

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Doze bairros de Salvador ficarão sem energia nesta sexta-feira, 2, devido à uma suspensão programada do fornecimento. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será suspenso entre 10h e 16h.

A Avenida Tancredo Neves, no trecho do bairro Caminho das Árvores, também enfrentou uma pequena pausa, entre 0h e 4h, mas a situação já está normalizada.

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Ao longo do dia, serão afetados Pituba, Valéria, Pirajá, Rio Vermelho, Bairro da Paz, Cajazeiras XI, Costa Azul, Stella Maris, Fazenda Grande II, Itapuã, Jaguaribe e Piatã.

Segundo a Neoenergia, as suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.

Confira trechos de bairros com desligamento programado:

Pituba

Rua Professor Leopoldo Amaral, 366

Horário: das 10h às 15h

Avenida Octávio Mangabeira, 1945

Horário: das 10h às 16h

Valéria

Rua José Roberto Ottoni, 71, 1081, 80, 69 e 70

Horário: das 10h às 16h

Pirajá

Rua Pisca-Pisca, 356

Horário: das 10h às 16h

Rio Vermelho

Rua Tamoios, 213

Horário: das 10h às 16h

Bairro da Paz

Travessa 1 da Felicidade, 5 e 3

Horário: das 10h às 15h

Cajazeiras XI

Rua Geraldo Brasil, 65, 3, 24, 1, 1340, 33, 22, 185, 2, 37, 1337, 6, 58 e 173

Vila Geraldo Brasil, 10 e 66

Horário: das 10h às 15h

Costa Azul

Avenida Octávio Mangabeira

Horário: das 10h às 16h

Stella Maris

Alameda Praia de Guarapari, 302

Horário: das 10h às 16h

Fazenda Grande II

Quadra E, Caminho 30, 12

Horário: das 10h às 16h

Itapuã

Avenida Octávio Mangabeira, 10601 e 1061

Rua Professor Raul Chaves, 139 e 238

Horário: das 10h às 16h

Jaguaribe

Rua Haeckel José de Almeida, 139

Rua Desembargador Polybio Mendes da Silva, 100, 41 e 70

Avenida Octávio Mangabeira, 10319

Horário: das 10h às 16h

Piatã

Rua Deraldo Motta, 71 e 95623

Avenida Octávio Mangabeira, 11775, 80, 66 e 1

Rua Professor Raul Chaves, 139

Horário: das 10h às 16h

Entenda o desligamento programado em bairros de Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: