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SALVADOR

Salvador terá 12 bairros sem energia nesta sexta-feira (02/10)

O fornecimento do serviço será suspenso entre 10h e 16h

Luiza Nascimento
Por
Bairros enfrentam falta de luz nesta sexta
Bairros enfrentam falta de luz nesta sexta - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Doze bairros de Salvador ficarão sem energia nesta sexta-feira, 2, devido à uma suspensão programada do fornecimento. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será suspenso entre 10h e 16h.

A Avenida Tancredo Neves, no trecho do bairro Caminho das Árvores, também enfrentou uma pequena pausa, entre 0h e 4h, mas a situação já está normalizada.

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Ao longo do dia, serão afetados Pituba, Valéria, Pirajá, Rio Vermelho, Bairro da Paz, Cajazeiras XI, Costa Azul, Stella Maris, Fazenda Grande II, Itapuã, Jaguaribe e Piatã.

Segundo a Neoenergia, as suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.

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Confira trechos de bairros com desligamento programado:

Pituba

  • Rua Professor Leopoldo Amaral, 366
  • Horário: das 10h às 15h
  • Avenida Octávio Mangabeira, 1945
  • Horário: das 10h às 16h

Valéria

  • Rua José Roberto Ottoni, 71, 1081, 80, 69 e 70
  • Horário: das 10h às 16h

Pirajá

  • Rua Pisca-Pisca, 356
  • Horário: das 10h às 16h

Rio Vermelho

  • Rua Tamoios, 213
  • Horário: das 10h às 16h

Bairro da Paz

  • Travessa 1 da Felicidade, 5 e 3
  • Horário: das 10h às 15h

Cajazeiras XI

  • Rua Geraldo Brasil, 65, 3, 24, 1, 1340, 33, 22, 185, 2, 37, 1337, 6, 58 e 173
  • Vila Geraldo Brasil, 10 e 66
  • Horário: das 10h às 15h

Costa Azul

  • Avenida Octávio Mangabeira
  • Horário: das 10h às 16h

Stella Maris

  • Alameda Praia de Guarapari, 302
  • Horário: das 10h às 16h

Fazenda Grande II

  • Quadra E, Caminho 30, 12
  • Horário: das 10h às 16h

Itapuã

  • Avenida Octávio Mangabeira, 10601 e 1061
  • Rua Professor Raul Chaves, 139 e 238
  • Horário: das 10h às 16h

Jaguaribe

  • Rua Haeckel José de Almeida, 139
  • Rua Desembargador Polybio Mendes da Silva, 100, 41 e 70
  • Avenida Octávio Mangabeira, 10319
  • Horário: das 10h às 16h

Piatã

  • Rua Deraldo Motta, 71 e 95623
  • Avenida Octávio Mangabeira, 11775, 80, 66 e 1
  • Rua Professor Raul Chaves, 139
  • Horário: das 10h às 16h

Entenda o desligamento programado em bairros de Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:

  • Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
  • Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.
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