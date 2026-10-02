SALVADOR
Salvador terá 12 bairros sem energia nesta sexta-feira (02/10)
O fornecimento do serviço será suspenso entre 10h e 16h
Doze bairros de Salvador ficarão sem energia nesta sexta-feira, 2, devido à uma suspensão programada do fornecimento. De acordo com a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição, o serviço será suspenso entre 10h e 16h.
A Avenida Tancredo Neves, no trecho do bairro Caminho das Árvores, também enfrentou uma pequena pausa, entre 0h e 4h, mas a situação já está normalizada.
Ao longo do dia, serão afetados Pituba, Valéria, Pirajá, Rio Vermelho, Bairro da Paz, Cajazeiras XI, Costa Azul, Stella Maris, Fazenda Grande II, Itapuã, Jaguaribe e Piatã.
Segundo a Neoenergia, as suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente.
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Confira trechos de bairros com desligamento programado:
Pituba
- Rua Professor Leopoldo Amaral, 366
- Horário: das 10h às 15h
- Avenida Octávio Mangabeira, 1945
- Horário: das 10h às 16h
Valéria
- Rua José Roberto Ottoni, 71, 1081, 80, 69 e 70
- Horário: das 10h às 16h
Pirajá
- Rua Pisca-Pisca, 356
- Horário: das 10h às 16h
Rio Vermelho
- Rua Tamoios, 213
- Horário: das 10h às 16h
Bairro da Paz
- Travessa 1 da Felicidade, 5 e 3
- Horário: das 10h às 15h
Cajazeiras XI
- Rua Geraldo Brasil, 65, 3, 24, 1, 1340, 33, 22, 185, 2, 37, 1337, 6, 58 e 173
- Vila Geraldo Brasil, 10 e 66
- Horário: das 10h às 15h
Costa Azul
- Avenida Octávio Mangabeira
- Horário: das 10h às 16h
Stella Maris
- Alameda Praia de Guarapari, 302
- Horário: das 10h às 16h
Fazenda Grande II
- Quadra E, Caminho 30, 12
- Horário: das 10h às 16h
Itapuã
- Avenida Octávio Mangabeira, 10601 e 1061
- Rua Professor Raul Chaves, 139 e 238
- Horário: das 10h às 16h
Jaguaribe
- Rua Haeckel José de Almeida, 139
- Rua Desembargador Polybio Mendes da Silva, 100, 41 e 70
- Avenida Octávio Mangabeira, 10319
- Horário: das 10h às 16h
Piatã
- Rua Deraldo Motta, 71 e 95623
- Avenida Octávio Mangabeira, 11775, 80, 66 e 1
- Rua Professor Raul Chaves, 139
- Horário: das 10h às 16h
Entenda o desligamento programado em bairros de Salvador
A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.
Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.
Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.
Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.
Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?
Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.
No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações:
- Evite abrir a geladeira e o freezer: isso ajuda a conservar a temperatura interna e os alimentos por mais tempo;
- Programe suas atividades: se você precisa de energia elétrica para trabalhar ou realizar atividades, ajuste seus horários para evitar imprevistos durante o período de manutenção.