Salvador terá chuva e trovoadas nos próximos dias; veja previsão

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Salvador terá uma semana de sol, chuva e possibilidade de trovoadas, segundo a previsão do Climatempo. As temperaturas devem variar entre 22°C e 31°C nos próximos dias.

Nesta segunda-feira, 31, a previsão aponta sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite. Os termômetros devem marcar mínima de 22°C e máxima de 29°C. A possibilidade de chuva é de 95%, com volume estimado em 10 milímetros.

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Na terça-feira, 1º, o tempo continua instável. O dia deve ter sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura varia entre 22°C e 29°C, com previsão de 9,9 milímetros de chuva e 62% de possibilidade de precipitação.

A quarta-feira, 2, deve ser de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Durante a noite, o céu deve ficar com poucas nuvens.

A temperatura sobe e pode chegar aos 31°C, enquanto a mínima prevista é de 22°C. O Climatempo não indica acumulado de chuva para o dia.

Quinta terá chuva e trovoadas

Na quinta-feira, 3, a previsão indica uma mudança no tempo, com sol, pancadas de chuva e trovoadas.

A condição deve aparecer durante a manhã e a tarde, além de possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas à noite. A temperatura fica entre 25°C e 27°C. A previsão aponta 1,6 milímetro de chuva e 74% de chance de precipitação.

Já na sexta-feira, 4, o Climatempo prevê sol entre algumas nuvens e chuva passageira. Durante a noite, o céu deve ficar com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Os termômetros devem variar entre 25°C e 27°C, com acumulado previsto de 4,1 milímetros.