São Caetano e mais: Salvador terá 11 bairros sem energia nesta quarta (21/10)

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São Caetano é um entre os 11 bairros de Salvador que terão ruas sem energia nesta quarta-feira, 21, devido à suspensão programada no fornecimento elétrico. Segundo a Neoenergia Coelba, empresa responsável pela distribuição do serviço, haverá uma pausa no fornecimento das 9h30 às 16h, de forma alternada.

Ao longo do dia, também serão afetados Cabula, Cajazeiras VIII, Caminho das Árvores, Cassange, Ceasa, Engenho Velho de Brotas, Fazenda Grande do Retiro, Jardim das Margaridas, Nova Brasília de Valéria e São Cristóvão.

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As suspensões programadas ocorrem para garantir a manutenção e o reforço na rede elétrica, mas os serviços são informados antecipadamente, de acordo com a Neoenergia.

Confira ruas que serão afetadas nos bairros sem energia em Salvador:

Cabula

Rua Silveira Martins, 433, 558, 555, 552, 556 e 9.

Horário: das 10h às 16h

Cajazeiras VIII

Rua Bárbara Batista Neves, 51

9h30 às 14h30

Caminho das Árvores

Avenida Tancredo Neves, 274

10h às 16h

Cassange

Rua 2 de Julho, 8888

9h30 às 14h30

Ceasa

Rua 7 de Setembro da Ceasa, 36; Estrada do Arenoso, 25; Rua Barro Duro, 2220

9h30 às 14h30

Engenho Velho de Brotas

Rua Almirante Alves Câmara, 967 e 978; Rua Padre Luiz Filgueiras, 967; Vila Jacy, 71; Travessa Almirante Alves Câmara, 223; Travessa 25 de Dezembro, 19

10h às 16h

Fazenda Grande do Retiro

Rua das Acácias, 9

10h às 16h

Jardim das Margaridas

Rua Joaquim Ferreira, 85

9h30 às 14h30

Nova Brasília de Valéria

Rua Morada da Lagoa, 990

9h30 às 14h30

São Caetano

Estrada de Campinas, 447

9h30 às 14h30

São Cristóvão

Avenida Aliomar Baleeiro, 12

9h30 às 14h30

Entenda a falta de energia em Salvador

A Coelba afirma que a necessidade de manutenção preventiva e reforço na rede de energia requer, em casos mais complexos, a interrupção no fornecimento de eletricidade com aviso prévio aos consumidores.

Esses intervalos na distribuição são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e realizados pela Neoenergia conforme programação técnica e com comunicação prévia aos clientes.

Essas ações estão previstas na Resolução Nº 1.000 da Aneel e devem ocorrer com a publicação de avisos conforme o perfil da unidade consumidora atendida pela rede a ser desligada.

Nesse sentido, a Neoenergia cumpre integralmente o disposto no art. 436 da referenciada Resolução, o qual estabelece que “o consumidor e as centrais geradoras têm o direito de serem avisados sobre a data e os horários de início e término das interrupções programadas que afetem suas instalações”.

Quais cuidados o consumidor deve tomar quando há falta de energia em Salvador?

Segundo a empresa, não é necessário tirar nenhum aparelho da tomada, pois a interrupção de energia é feita de modo que não impacte os aparelhos eletroeletrônicos domésticos.

No entanto, é importante seguir as seguintes recomendações: