Semana de sol e altas temperaturas em Salvador; confira a previsão

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A predominância de sol e altas temperaturas deve estar presente na capital baiana entre esta segunda, 14, e a sexta, 18. De acordo com o Climatempo, a probabilidade é que a chuva só apareça na quarta-feira e a temperatura varie com mínima de 22ºC e máxima de 32°C.

Confira a previsão com detalhes

Segunda-feira, 14

Na segunda-feira o sol permanece durante todo o dia, sem nuvens no céu. O aumento de nebulosidade acontece apenas à noite. A temperatura está entre 22 e 31 graus, mas a sensação térmica é mais alta, entre 26 e 27 graus.

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Terça-feira, 15

Com o sol entre nuvens, a terça-feira se mantém sem chuvas e a temperatura é com mínima de 22°C e máxima de 32°C. A sensação segue na média de 26°C e 27°C.

Quarta-feira, 16

Na quarta-feira há possibilidade de pancadas de chuva no turno da tarde, mas sem probabilidade de permanecer à noite. Os termômetros ficarão um pouco mais baixos, entre 22 e 27 graus, e sensação térmica de 26°C.

Quinta-feira, 17

Já na quinta, as chances de chuva voltam a 0, mas o céu permanece com algumas nuvens. A máxima temperatura seguirá mais baixa, com 26°C e a mínima de 22°C, a sensação permanece a de 26°C.

Sexta-feira, 18

Para finalizar, a sexta-feira permanece entre muitas nuvens e com pancadas de chuva ao longo do dia. Os termômetros então entre 25 e 27 graus e a sensação térmica está entre 25 e 26 graus.