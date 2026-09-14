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Jogo feito em shopping de Salvador ganha na Mega-Sena de R$ 84 milhões

As dezenas sorteadas foram: 02-04-16-21-48-53

Luiza Nascimento
Por
Mega-Sena
Mega-Sena - Foto: Agência Brasil

Um jogo realizado no Shopping Paralela, localizado na Avenida Paralela, em Salvador, acertou cinco dezenas e faturou R$ 31.872,72 mil na Mega-Sena deste domingo, 13. Como nenhum apostador descobriu os seis números, o concurso estimado em R$ 84 milhões, acumulou.

O sortudo da capital baiana realizou uma aposta simples e de cota única na Loteria Estação da Sorte. Além desse, outro jogo acertou cinco dezenas no interior da Bahia, na cidade de Juazeiro, no norte do estado, faturando a mesma quantia.

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No total, 86 jogos de todo o Brasil acertaram a quina da Mega-Sena. Já 5.234 tiveram quatro acertos e levaram R$ 863,24 cada.

As dezenas sorteadas foram: 02-04-16-21-48-53

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Próximo sorteio

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou. Assim, a estimativa para o próximo sorteio, marcado para terça-feira, 15, é de R$ R$ 95 milhões.

Como e onde sacar?

O prêmio pode ser sacado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação dos seguintes documentos:

  • Comprovante de identidade original com CPF
  • Recibo de aposta original e premiado

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Já para as apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

Até quando é possível sacar?

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

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Mega-sena Salvador shopping paralela

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