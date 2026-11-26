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Em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Aids, o curso de Psicologia da Universidade Salvador (UNIFACS) realiza, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o I Simpósio Interseccional de Psicologia e Direitos Humanos.



O encontro será realizado às 19h, no Campus Lapa, em Salvador, e vai discutir os impactos do HIV/Aids na saúde mental, além dos desafios relacionados ao preconceito, à discriminação e ao acesso à saúde.

Evento vai discutir saúde mental e vulnerabilidade social

A programação pretende abordar como fatores como gênero, sexualidade, experiências corporais e vulnerabilidades sociais influenciam a prevenção e o tratamento do HIV/Aids. O simpósio também vai discutir o sofrimento psíquico de pessoas que vivem com o vírus e a importância do acolhimento humanizado e do fortalecimento da autonomia dos pacientes.

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Inscrições serão realizadas mediante doação de alimentos

O evento acontecerá no Campus Lapa da UNIFACS, sempre às 19h. Para participar, os interessados deverão entregar 1 kg de alimento não perecível no dia do simpósio. A organização orienta que não sejam levados sal ou flocão.

A atividade terá carga horária de cinco horas e contará com emissão de certificado para os participantes.