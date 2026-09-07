Sol e calor predominam em Salvador, mas chuva deve aparecer na semana

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Salvador deve manter o tempo firme, com a predominância de sol e calor, no entanto, a previsão do Climatempo indica a possibilidade de chuva em alguns momentos da semana. Entre segunda, 7, e sexta-feira, 11, a temperatura varia entre 23° e 30°, com chances de 0% a 84% de chover.

Confira a previsão detalhada:

Segunda-feira, 7

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde e noite com pouca nebulosidade. Temperatura entre 23° e 30°. Vento em 14km/h com rajada de 30km/h. As chances de chuva chegam a 72%.

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Terça-feira, 8

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. Temperatura entre 23° e 29°. Vento em 15km/h com rajada de 29km/h. As chances de chuva chegam a 57%.

Quarta-feira, 9

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol, mas não há chance de chuva. Temperatura entre 24° e 28°. Vento em 14km/h com rajada de 31km/h.

Quinta-feira, 10

Sol com muitas nuvens, mas não chove. Temperatura entre 24° e 27°. Vento em 14km/h com rajada de 34km/h.

Sexta-feira, 11

Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com pouca nebulosidade. Temperatura entre 24° e 27°. Vento em 15km/h com rajada em 32km/h. As chances de chuva são de 84%.