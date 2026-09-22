Trânsito sofre grandes mudanças para provas da Maratona Salvador 2026

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A realização da Maratona Salvador 2026 vai provocar alterações no trânsito de Salvador neste fim de semana. As mudanças começam na madrugada de sexta-feira, 25, na Boca do Rio, e serão ampliadas no sábado e no domingo com interdições e restrições de estacionamento em trechos entre Armação, Pituaçu, Barra e Placafor.

As medidas foram estabelecidas pela Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) por meio de portaria, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira, 22. O documento prevê bloqueios para a realização das provas de 3 km, 5 km, 10 km, 21 km e 42 km.

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Um destaque fica para a Boca do Rio, na Via Célia Fontenelle, que ficará interditada para o tráfego de veículos entre 0h de sexta-feira, 25 e 15h de domingo, 27. A medida foi adotada em função da estrutura necessária para a realização do evento.

Os bloqueios de trânsito do sábado

No sábado, quando serão realizadas as provas de 3 km, 5 km e 10 km, haverá proibição de estacionamento e interdições em trechos entre Armação e Pituaçu.

O estacionamento ficará proibido das 0h às 9h na Avenida Octávio Mangabeira, em diferentes trechos e sentidos, além da Via Célia Fontenelle, Rua Carimbamba e de uma faixa da Avenida Octávio Mangabeira no sentido Pituba.

O tráfego será interditado das 3h às 9h na Avenida Octávio Mangabeira, no sentido Itapuã, entre o Jardim de Alah e o retorno no sentido Centro, próximo à Escola Tindolelê, na Avenida Paranhos Montenegro.

Também haverá bloqueios na Via Célia Fontenelle, Avenida Paranhos Montenegro, Rua Carimbamba e em uma faixa da Avenida Octávio Mangabeira no sentido Pituba, a partir das imediações do Parque Metropolitano de Pituaçu até o retorno do Jardim de Alah.

Além disso, a Transalvador informou que instalará sete barreiras móveis para controlar o fluxo de veículos durante a prova.

Como ficam as mudanças de trânsito no domingo

No domingo, as provas de 21 km e 42 km terão percurso pela Orla Marítima, entre o Farol da Barra e Placafor, além da Avenida Milton Santos. As mudanças no trânsito para a corrida também ficaram mais extensas, conforme comunicado pela Transalvador.

A proibição de estacionamento começará à 0h e seguirá até 13h em uma extensa relação de vias. Os trechos afetados são:

Av. Sete de Setembro (trecho entre o Hospital Dois de Julho e a Av. Almirante Marques de Leão);

Largo do Farol da Barra;

Av. Oceânica;

Av. Milton Santos (em ambos os sentidos, trecho entre a Av. Oceânica e a Rotatória do Centro Estadual de Educação Pestalozzi);

Rua da Paciência;

Largo de Santana;

Rua Guedes Cabral;

Rua Borges dos Reis;

Praça Colombo;

Largo da Mariquita;

Rua do Meio (lado direito);

Praça Brigadeiro Faria Rocha;

Rua Odilon Santos;

Rua Marquês de Monte Santo;

Av. Amaralina;

Av. Octávio Mangabeira (Pituba, Jardim de Alah / Armação / Boca do Rio, Piatã);

Via Célia Fontenelle;

Av. Manoel Dias da Silva (trecho entre Av. Octávio Mangabeira e a Rua Paraná);

Rua Paraná.

Como fica a situação do tráfego?

A partir das 2h de domingo, haverá interdição do tráfego geral em trechos da Avenida Sete de Setembro, Largo do Farol da Barra, Avenida Oceânica, Rua Guedes Cabral, Rua Borges dos Reis, Praça Colombo, Rua Odilon Santos e Avenida Octávio Mangabeira.

Na Avenida Octávio Mangabeira, o bloqueio ocorrerá no sentido Itapuã, entre o Jardim dos Namorados e a Rua Sargento Renato Santos, em Placafor.

Também haverá interdições parciais em faixas da Avenida Oceânica, Avenida Milton Santos, Rua da Paciência, Rua Marquês de Monte Santo, Avenida Amaralina e Avenida Octávio Mangabeira.

A medida também alcançará trechos da Avenida Manoel Dias da Silva e da Rua Paraná.

Quais são as rotas alternativas?

A Transalvador definiu rotas alternativas para os motoristas que precisarem atravessar as áreas afetadas.

Para quem trafega no sentido Rio Vermelho/Barra, uma das opções indicadas passa pela Rua Eurycles de Matos, Avenida Anita Garibaldi, Avenida Milton Santos e vias marginais da Avenida Oceânica.

No sentido Ladeira da Barra/Ondina, os motoristas poderão utilizar a Avenida Sete de Setembro, Rua Afonso Celso, Rua Marquês de Caravelas e Avenida Centenário.

Já veículos provenientes da Avenida Cardeal da Silva com destino ao Rio Vermelho poderão utilizar a Travessa Prudente de Moraes, Rua da Paciência, Rua Eurycles de Matos e Avenida Anita Garibaldi.

A Avenida Luís Viana Filho (Paralela) também aparece entre as alternativas previstas pela Transalvador.

Como fica a situação dos moradores durante a maratona?

A portaria determina que moradores das vias interditadas poderão acessar suas residências, desde que comprovem o endereço por meio de documentos como contas de telefone, água ou energia elétrica.

A organização da Maratona Salvador ficará responsável pela sinalização viária, sob acompanhamento técnico da Transalvador.

O tráfego deverá ser liberado e retornar à normalidade assim que as condições locais permitirem, segundo a portaria.

O que é a Maratona Salvador?

A edição de 2026 será a 8ª da Maratona Salvador, que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur). O evento ocorre dentro da programação do Festival da Primavera e deve reunir entre 10 mil e 12 mil atletas.

Este ano, houve uma mudança do local de concentração, largada e chegada das provas. Em razão da requalificação do Parque dos Ventos e das obras da Arena Balbinão, a estrutura foi transferida da Arena O Canto da Cidade para o Centro de Convenções Salvador.

As inscrições para a Maratona Salvador estão disponíveis por meio da plataforma ticket sports.