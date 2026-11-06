SALVADOR
Transporte público vai passar por mudanças neste fim de semana
Algumas linhas terão horários antecipados
Quem pretende curtir o AFROPUNK Brasil neste fim de semana precisa ficar atento às mudanças no transporte público de Salvador.
A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial de ônibus para atender ao público do festival, que acontece neste sábado, 7, e domingo, 8, das 17h às 4h, no Parque de Exposições.
Entre as mudanças previstas estão a antecipação das primeiras viagens de algumas linhas para a madrugada de domingo, 8, e segunda-feira, 9, com saídas a partir das 2h. A medida contempla itinerários que atendem aos terminais Acesso Norte, Mussurunga e Águas Claras, ampliando as opções para quem precisar voltar para casa após os shows.
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Além disso, algumas linhas terão os últimos horários prorrogados, com viagens extras no início da madrugada.
A Semob também disponibilizará equipes de fiscalização nos terminais para acompanhar a operação, orientar passageiros e avaliar a necessidade de reforço no atendimento durante os dois dias de evento.