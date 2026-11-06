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Transporte público vai passar por mudanças neste fim de semana

Algumas linhas terão horários antecipados

Evellyn Teixeira
Por
Semob inicia uma operação especial que altera itinerários de diversas linhas
Semob inicia uma operação especial que altera itinerários de diversas linhas - Foto: Bruno Concha/Secom PMS

Quem pretende curtir o AFROPUNK Brasil neste fim de semana precisa ficar atento às mudanças no transporte público de Salvador.

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial de ônibus para atender ao público do festival, que acontece neste sábado, 7, e domingo, 8, das 17h às 4h, no Parque de Exposições.

Entre as mudanças previstas estão a antecipação das primeiras viagens de algumas linhas para a madrugada de domingo, 8, e segunda-feira, 9, com saídas a partir das 2h. A medida contempla itinerários que atendem aos terminais Acesso Norte, Mussurunga e Águas Claras, ampliando as opções para quem precisar voltar para casa após os shows.

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Além disso, algumas linhas terão os últimos horários prorrogados, com viagens extras no início da madrugada.

A Semob também disponibilizará equipes de fiscalização nos terminais para acompanhar a operação, orientar passageiros e avaliar a necessidade de reforço no atendimento durante os dois dias de evento.

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