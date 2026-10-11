Varejo baiano projeta aumento nas vendas de Dia das Crianças; veja segmentos

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As vendas para o Dia das Crianças devem crescer 3% em Salvador e na Região Metropolitana, em comparação com o mesmo período do ano passado. A projeção é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Salvador (CDL Salvador), que estima um tíquete médio de aproximadamente R$ 180 durante o período.

A previsão tem como base uma consulta aos parceiros da entidade e uma avaliação do mercado para a data comemorativa, celebrada em 12 de outubro.

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Segundo o presidente da CDL Salvador, Alberto Nunes, a ocasião contribui para impulsionar o comércio no início do último trimestre do ano.

“O Dia das Crianças mobiliza as famílias e abre a temporada de fim de ano, que sempre tem bastante força no varejo. Esperamos um ritmo positivo, impulsionado pela tradição da busca por presentes”, afirmou.

Entre os segmentos que devem concentrar a movimentação estão brinquedos, vestuário, calçados infantis, jogos eletrônicos e artigos de lazer. A data também deve beneficiar os setores de alimentação e entretenimento durante o fim de semana comemorativo.

O Dia das Crianças é uma das datas relevantes do calendário do varejo local e antecede o período de compras de fim de ano.