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Viatura da PM bate em poste na Av. Manoel Dias e interdita via em Salvador

Acidente aconteceu por volta de 8h, no sentido Rio Vermelho

Alice Paulilo
Por
| Atualizada em
Viatura da Polícia Militar colidiu com um poste em Salavdor
Viatura da Polícia Militar colidiu com um poste em Salavdor - Foto: Reprodução / Record

Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um poste na Av. Manoel Dias da Silva, bairro da Pituba, em Salvador. A batida deixou o veículo preso no muro de um condomínio e área é isolada para controle da fiação atingida.

Segundo informações preliminares, o pneu da viatura estourou e o policial perdeu o controle do carro. Nenhum agente ficou ferido.

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O portal A TARDE entrou em contato com a Coelba, a Polícia Militar e a Transalvador, mas até o momento desta publicação não obteve retorno.

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acidente Polícia Salvador

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