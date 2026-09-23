SALVADOR
Viatura da PM bate em poste na Av. Manoel Dias e interdita via em Salvador
Acidente aconteceu por volta de 8h, no sentido Rio Vermelho
Por Alice Paulilo
| Atualizada em
Uma viatura da Polícia Militar colidiu com um poste na Av. Manoel Dias da Silva, bairro da Pituba, em Salvador. A batida deixou o veículo preso no muro de um condomínio e área é isolada para controle da fiação atingida.
Segundo informações preliminares, o pneu da viatura estourou e o policial perdeu o controle do carro. Nenhum agente ficou ferido.
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O portal A TARDE entrou em contato com a Coelba, a Polícia Militar e a Transalvador, mas até o momento desta publicação não obteve retorno.