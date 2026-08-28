VÍDEO: Caminhão perde o controle, tomba e bloqueia ladeira no Arraial do Retiro

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Um caminhão tombou e deixou a Ladeira do Arraial, no bairro do Arraial do Retiro, completamente interditada na tarde desta sexta-feira, 28, em Salvador. O acidente aconteceu durante a descida da via e, conforme informações preliminares, o motorista teria perdido o controle do veículo.

Uma testemunha registrou em vídeo o momento em que o caminhão trafegava pela ladeira. Nas imagens, o veículo aparenta ganhar velocidade durante a descida antes de tombar.

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Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), duas pessoas estavam no caminhão no momento do acidente. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém ficou ferido.

Após o tombamento, o veículo atingiu parte do muro de uma residência. Também houve vazamento de óleo na pista, o que deixou o trecho ainda mais comprometido.

A suspeita inicial é de que uma possível falha nos freios possa ter contribuído para que o motorista perdesse o controle do caminhão, mas a causa do acidente ainda não foi confirmada.

Uma equipe da Transalvador foi deslocada para a região para acompanhar a ocorrência e organizar o trânsito. Até a última atualização, o caminhão permanecia na via, que seguia bloqueada.