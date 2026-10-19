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Zoológico de Salvador anuncia visitas noturnas; veja como participar

A atividade permite que os visitantes conheçam os hábitos dos animais silvestres durante a noite

Evellyn Teixeira
Por
Zoológico de Salvador
Zoológico de Salvador - Foto: Divulgação

O Zoológico de Salvador realizará duas edições do projeto Zoo Noturno em outubro. Os passeios gratuitos estão previstos para os dias 21 e 29, das 18h às 20h, no parque localizado em Ondina.

A iniciativa busca apresentar aos visitantes os hábitos e a rotina noturna de animais silvestres.

Como fazer a inscrição

As inscrições serão abertas um dia antes de cada passeio: na terça-feira, 20, para a atividade do dia 21, e na quarta-feira, 28, para a visita do dia 29.

O link para participar será divulgado nas redes sociais do Zoológico de Salvador

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Quem pode participar?

A atividade é destinada a pessoas com cinco anos ou mais. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. A administração recomenda o uso de calça comprida, blusa de manga longa, repelente e calçados fechados.

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COMO PARTICIPAR?

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Durante o passeio, não será permitido utilizar o flash de câmeras ou celulares. Os visitantes também devem manter os dispositivos no modo silencioso.

Horário e local de entrada

No dia da atividade, os participantes inscritos devem se identificar na portaria superior do parque. A entrada será autorizada a partir das 18h, com encerramento do passeio previsto para as 20h.

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Salvador Zoológico de Salvador

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