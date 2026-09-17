FORRÓ
Cantora baiana lança álbum de forró após ganhar destaque em reality
Natural de Cruz das Almas, artista apresenta Raízes, projeto com dez faixas
Natural de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, a cantora Giulia Trindade lançou seu primeiro álbum, Raízes, projeto que reúne dez faixas inspiradas no forró. O trabalho revisita sucessos do gênero, como “Que Tontos, Que Loucos”, “Se Não Valorizar” e “Me Usa”, em novas interpretações.
O lançamento marca uma nova etapa na trajetória de Giulia, que ganhou projeção nacional após participar do Rancho do Maia, reality apresentado por Carlinhos Maia. Durante sua passagem pelo programa, a baiana teve a oportunidade de cantar ao lado de artistas como Henry Freitas e Samyra Show.
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Álbum revisita referências da infância
A escolha do forró como base para o primeiro álbum está relacionada às memórias da cantora em Cruz das Almas, cidade conhecida pela tradição dos festejos juninos.
“Eu cresci no forró e tive um São João muito forte na minha infância. Então, ‘Raízes’ representa justamente isso: uma homenagem à minha cidade, Cruz das Almas, que tem um São João muito forte e um forró muito presente. É uma forma de levar comigo as minhas origens e tudo aquilo que fez parte da minha história”, afirma Giulia.
Da internet para a música
Antes de iniciar a carreira como cantora, Giulia Trindade construiu sua trajetória como influenciadora digital. Ela ficou conhecida nas redes sociais por conteúdos sobre rotina, amizades e experiências pessoais, com uma abordagem marcada pelo humor.
Natural de Cruz das Almas, a artista também compartilha na internet vivências enquanto mulher trans. Atualmente, soma mais de 150 mil seguidores e registra milhões de visualizações mensais no Instagram.
Após mais de dois anos trabalhando como influenciadora, Giulia decidiu direcionar a carreira para a música e passou a se dedicar ao projeto que resultaria em ‘Raízes’.
Mudança para Maceió antecedeu participação no reality
A busca por oportunidades na música também levou Giulia a deixar a Bahia. A cantora se mudou para Maceió, em Alagoas, onde também ficou mais próxima de Carlinhos Maia.
Neste ano, a artista participou do Rancho do Maia, experiência que ampliou sua exposição e permitiu que apresentasse seu trabalho musical no reality.
Durante o programa, Giulia cantou ao lado de nomes como Henry Freitas. A participação também contribuiu para que a cantora passasse a ser associada a uma nova fase profissional, agora dedicada à música.
O primeiro álbum de Giulia Trindade, Raízes, conta com dez faixas e está disponível nas plataformas digitais Sua Música, Spotify, Deezer e YouTube.