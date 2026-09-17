Cantora baiana lança álbum de forró após ganhar destaque em reality

Siga o A TARDE no Google

Natural de Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano, a cantora Giulia Trindade lançou seu primeiro álbum, Raízes, projeto que reúne dez faixas inspiradas no forró. O trabalho revisita sucessos do gênero, como “Que Tontos, Que Loucos”, “Se Não Valorizar” e “Me Usa”, em novas interpretações.



O lançamento marca uma nova etapa na trajetória de Giulia, que ganhou projeção nacional após participar do Rancho do Maia, reality apresentado por Carlinhos Maia. Durante sua passagem pelo programa, a baiana teve a oportunidade de cantar ao lado de artistas como Henry Freitas e Samyra Show.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Álbum revisita referências da infância

A escolha do forró como base para o primeiro álbum está relacionada às memórias da cantora em Cruz das Almas, cidade conhecida pela tradição dos festejos juninos.

“Eu cresci no forró e tive um São João muito forte na minha infância. Então, ‘Raízes’ representa justamente isso: uma homenagem à minha cidade, Cruz das Almas, que tem um São João muito forte e um forró muito presente. É uma forma de levar comigo as minhas origens e tudo aquilo que fez parte da minha história”, afirma Giulia.

Da internet para a música

Antes de iniciar a carreira como cantora, Giulia Trindade construiu sua trajetória como influenciadora digital. Ela ficou conhecida nas redes sociais por conteúdos sobre rotina, amizades e experiências pessoais, com uma abordagem marcada pelo humor.

Natural de Cruz das Almas, a artista também compartilha na internet vivências enquanto mulher trans. Atualmente, soma mais de 150 mil seguidores e registra milhões de visualizações mensais no Instagram.

Após mais de dois anos trabalhando como influenciadora, Giulia decidiu direcionar a carreira para a música e passou a se dedicar ao projeto que resultaria em ‘Raízes’.

Mudança para Maceió antecedeu participação no reality

A busca por oportunidades na música também levou Giulia a deixar a Bahia. A cantora se mudou para Maceió, em Alagoas, onde também ficou mais próxima de Carlinhos Maia.

Neste ano, a artista participou do Rancho do Maia, experiência que ampliou sua exposição e permitiu que apresentasse seu trabalho musical no reality.

Durante o programa, Giulia cantou ao lado de nomes como Henry Freitas. A participação também contribuiu para que a cantora passasse a ser associada a uma nova fase profissional, agora dedicada à música.

O primeiro álbum de Giulia Trindade, Raízes, conta com dez faixas e está disponível nas plataformas digitais Sua Música, Spotify, Deezer e YouTube.