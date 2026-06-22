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TRADIÇÃO NO SÃO JOÃO

Carroçada da Saúde celebra 30 anos e estreia no São João de Salvador

Realizada pelo Bar do Léo em parceria com moradores e lideranças, a festa mantém tradição junina

Redação
Por Redação
Carroçada da Saúde celebra 30 anos
Carroçada da Saúde celebra 30 anos - Foto: Divulgação

Uma das manifestações culturais mais tradicionais e irreverentes do São João em Salvador, a Carroçada da Saúde celebra mais uma edição neste ano e passa a integrar oficialmente a programação do Arraiá da Prefs, no Pelourinho

Realizada pelo Bar do Léo em parceria com moradores e lideranças locais, a festa mantém viva uma tradição construída ao longo de quase três décadas, transformando as ruas do Centro Histórico em um grande cortejo de música, alegria e identidade nordestina.

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Programação

23 de junho

A programação tem início no dia 23 de junho, a partir das 17h, com o tradicional Arrastão do Forró e a irreverente Despedida de Solteiro do Jegue. Embalado pela Charanga da Alegria, o cortejo percorre as ruas do bairro reunindo moradores, visitantes e forrozeiros em um clima que remete às festas das cidades do interior.

Um dos momentos mais aguardados é a distribuição das pulseiras que simbolizam o status amoroso dos participantes e já se tornou uma das marcas registradas da celebração.

24 de junho

No dia 24 de junho, a partir das 15h, acontece o Casamento do Jegue, acompanhado pela Charanga da Alegria e pelo cantor Daniel Frota. O cortejo volta a ocupar as ruas da Saúde em uma manifestação que mistura humor, música e cultura popular, mantendo viva uma das expressões mais autênticas do São João soteropolitano.

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Um dos símbolos mais marcantes da festa é a homenagem ao jegue, figura histórica da cultura nordestina, representado durante o evento por esculturas confeccionadas em papel machê. Ao longo dos anos, o animal se transformou em personagem central da celebração e em um dos principais elementos de identificação da Carroçada da Saúde.

Tradição do São João

Para Léo, proprietário do bar e um dos responsáveis pela continuidade da tradição, a festa representa um legado construído coletivamente pela comunidade.

"Eu não criei a Carroçada da Saúde. Na verdade, tenho a missão de dar continuidade a um legado construído pela minha família e por toda a comunidade do bairro da Saúde. Cresci vendo meu pai se dedicar de corpo e alma para manter viva essa tradição que, há quase três décadas, faz parte da história e da identidade do nosso povo", afirma.

Para ele, a inclusão da Carroçada na programação oficial do Arraiá da Prefs representa o reconhecimento de uma história construída pelos moradores do bairro.

"É uma alegria enorme ver que, neste ano, a Carroçada da Saúde passa a integrar a programação do Arraiá da Prefs, fortalecendo ainda mais uma festa que nasceu de forma simples, no Largo do Godinho, e hoje reúne pessoas de toda Salvador. Isso mostra a força da cultura popular e o valor das tradições construídas pela própria comunidade", destaca.

Léo também ressalta o envolvimento dos moradores na realização do evento. "Sempre que vou à rua, os vizinhos perguntam como vai acontecer este ano, dão ideias e ajudam a construir a festa. Quando chega o dia e vemos o povo acompanhando o cortejo, cantando, dançando e celebrando junto, a felicidade toma conta de todos. É uma energia contagiante."

Ao longo de quase três décadas, a Carroçada da Saúde se consolidou como uma das mais tradicionais manifestações juninas do Centro Histórico de Salvador. Todos os anos, ruas enfeitadas, bandeirolas e a participação ativa dos moradores transformam o bairro em um cenário que remete às cidades do interior nordestino, preservando costumes e fortalecendo os laços da comunidade. "Quem vier vai entender por que a Carroçada da Saúde se tornou uma das tradições mais queridas do nosso São João. É uma festa construída pela comunidade e para a comunidade, que mantém viva a nossa identidade cultural", conclui Léo.

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