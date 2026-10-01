Encontro de Sanfoneiros bate recorde de público em Rio de Contas

Siga o A TARDE no Google

O IV Encontro de Sanfoneiros de Rio de Contas reuniu artistas de diferentes gerações da música brasileira e celebrou a cultura nordestina em duas noites de apresentações na Praça Lucianinho, na Chapada Diamantina.

Realizado nos dias 25 e 26 de setembro, o festival teve como destaques encontros entre grandes nomes da sanfona, participações especiais e momentos de emoção que aproximaram tradição e novos talentos.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo fontes da Prefeitura Municipal de Rio de Contas e autoridades locais, a programação do sábado, 26, registrou o maior público já alcançado por um evento na história do município. A edição também reforçou a proposta de valorizar o forró, a poesia e as manifestações culturais que atravessam gerações no Nordeste.

Encontro de Sanfoneiros reuniu artistas em duas noites de shows

A programação começou na primeira noite com a participação da cantora Mariene de Castro, convidada por Del Feliz para ser a anfitriã da abertura. Ao lado do cantor e compositor, anfitrião do evento, ela recebeu artistas que celebraram a diversidade da música nordestina.

Subiram ao palco o mestre Luizinho Calixto, Mayana Neiva, Chambinho do Acordeon, Vinícius do XoteBaião, Mannu Pinheiro, João Sereno, Luana Ingry e Reynaldo Barbosa. As apresentações foram marcadas pelo forró, pelo som da sanfona e por encontros musicais.

A noite de abertura deu início a uma programação dedicada à valorização dos artistas e à preservação das tradições musicais nordestinas, reunindo diferentes trajetórias em torno de um mesmo palco.

Mestre Gennaro e Luizinho Calixto protagonizam encontro histórico

Um dos momentos de destaque do segundo dia foi o encontro entre Mestre Gennaro e Luizinho Calixto. Referências da sanfona e da música nordestina, os dois dividiram o palco em uma apresentação que ressaltou a importância do instrumento para a história do forró e para a identidade cultural da região.

A participação conjunta aproximou gerações de músicos e evidenciou a continuidade de uma tradição que permanece presente na música brasileira. O encontro integrou uma noite dedicada à memória, à diversidade artística e à transmissão dos saberes culturais.

A atriz e cantora Mayana Neiva também foi um dos destaques do sábado, 26. Ao lado de Del Feliz, a artista apresentou seu trabalho musical e recitou poesias, acrescentando novas possibilidades à programação.

A noite contou ainda com Ari PB, do Cacau com Leite; Emilli Pinheiro; Denis, do Baião de 2; Gleice Alves; Thaise Lanuzza; Luana Ingry e Alberto Filho.

Com artistas de diferentes estilos e trajetórias, o segundo dia ampliou a diversidade da programação e reforçou a proposta de reunir nomes consagrados e novos talentos em torno da música nordestina.

Festival valoriza tradição musical na Chapada Diamantina

Realizado pela Enredo Produções, em parceria com o Restaurante da Soraya e a Prefeitura Municipal de Rio de Contas, o IV Encontro de Sanfoneiros transformou a Praça Lucianinho em um espaço de celebração da cultura regional.

Ao longo das duas noites, o evento reuniu música, poesia e encontros entre artistas, destacando a sanfona e o forró como elementos importantes da identidade nordestina.

A edição também fortaleceu a proposta de preservar a memória dos grandes mestres e abrir espaço para novas gerações de músicos, mantendo vivas as tradições culturais que fazem parte da história do Nordeste.