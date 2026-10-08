Festas juninas garantem direitos autorais a quase 16 mil artistas

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As festas juninas movimentaram não apenas o calendário cultural brasileiro, mas também a cadeia produtiva da música. Em 2026, 15.899 compositores, intérpretes, músicos e demais titulares de direitos autorais receberam valores referentes às músicas executadas nas celebrações de São João em todo o país.

O número representa um crescimento de 2% em relação ao ano passado, quando 15.562 titulares foram contemplados. A distribuição foi realizada pelo Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) em setembro, com base nas músicas captadas entre maio e agosto, período que concentra a maior parte das festas juninas.

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Mais de 15 mil profissionais foram beneficiados

Neste ano, 337 novos titulares passaram a receber valores referentes às execuções musicais realizadas no segmento de Festas Juninas.

Entre os beneficiados estão compositores, intérpretes, músicos acompanhantes, editoras, produtores fonográficos, versionistas e outros profissionais que possuem direitos sobre as obras musicais.

O resultado mostra o impacto das festas de São João na remuneração de diferentes profissionais envolvidos na produção e circulação da música brasileira.

“As festas juninas são uma das mais importantes manifestações culturais do Brasil e têm a música como um de seus elementos centrais. Por trás de cada obra executada estão compositores e artistas que dedicam seu talento à criação das músicas que embalam esses festejos. Garantir a remuneração por esse uso é uma forma de reconhecer e valorizar o trabalho de toda a cadeia produtiva da música brasileira”, afirma Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad.

“Festa na Roça” lidera ranking de músicas mais tocadas

Entre as músicas mais executadas no segmento de Festas Juninas em 2026, 'Festa na Roça', de Palmeira e Mario Zan, ficou na primeira posição.

Na sequência aparecem 'Esperando na Janela', de Raimundinho do Acordeon, Targino Gondim e Manuca Almeida, e 'Eu Só Quero um Xodó', de Anastacia e Dominguinhos.

As músicas fazem parte do repertório que marcou as celebrações juninas consideradas no levantamento do Ecad.

Como funciona a distribuição dos direitos autorais

O repasse dos direitos autorais é realizado anualmente em setembro, considerando as músicas captadas entre maio e agosto, quando ocorre a maior concentração das festas juninas no Brasil.

Do valor arrecadado pelo Ecad, 85% são destinados diretamente aos compositores, intérpretes, músicos e demais titulares de direitos autorais.

As associações de música ficam com 6% para cobrir despesas administrativas. Os 9% restantes são destinados ao Ecad para suas despesas operacionais.

A distribuição contempla, portanto, diferentes profissionais envolvidos na criação, interpretação, produção e edição das músicas executadas durante os festejos.