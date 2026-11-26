Se existe uma festa em que o forró encontra seu lugar de origem, essa festa é o São João. E, para João Gomes, Mestrinho e JotaPê, a possibilidade de levar o Dominguinho aos festejos juninos da Bahia representa mais do que uma nova oportunidade de apresentação: é uma maneira de celebrar as raízes musicais que deram vida ao projeto.

Às vésperas do show que acontece neste sábado, 28 de novembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador, o trio falou ao portal A TARDE sobre os planos para 2027 e o desejo de participar das celebrações juninas do estado.

Tudo sobre São João em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Embora ainda não tenham anunciado apresentações para o período, os artistas demonstraram interesse em levar o repertório do Dominguinho para diferentes cidades baianas.

“O São João faz parte da nossa história e é sempre um período muito especial. É uma festa que representa muito da nossa cultura, da nossa identidade e da maneira como o Nordeste celebra a música. A Bahia tem uma tradição junina linda, e seria uma alegria enorme levar o Dominguinho para essas festas”, afirmou João Gomes.

O cantor também destacou a importância do contato com o público e da preservação das tradições que fazem parte de sua trajetória musical.

“A gente gosta muito de estar perto do público e de viver essa conexão com as nossas raízes”, acrescentou.

Para Mestrinho, que tem na sanfona uma das principais marcas de sua carreira, a relação entre o Dominguinho e as festas juninas acontece de maneira natural, já que o projeto nasceu da admiração pelo forró.

“O São João é praticamente a casa do forró! É um período muito importante para todos nós, e a Bahia tem festas juninas maravilhosas. Temos muita vontade de estar nesses encontros e levar essa música para diferentes cidades”, declarou.

JotaPê também destacou o significado cultural da celebração, que atravessa gerações e reúne diferentes manifestações da música brasileira.

“O São João tem um significado muito especial para a música brasileira, especialmente para quem trabalha com essa sonoridade. É uma celebração que reúne famílias, comunidades e diferentes gerações. A possibilidade de levar o Dominguinho para as festas juninas da Bahia é muito bonita”, afirmou.

Um forró para o ano inteiro

Apesar da forte ligação com o São João, os integrantes do Dominguinho defendem que o forró não deve ser valorizado apenas durante o mês de junho.

O crescimento do gênero em festivais, plataformas digitais e grandes apresentações, segundo os artistas, demonstra uma ampliação dos espaços ocupados pela música nordestina no cenário nacional.

João Gomes considera que o momento atual representa uma conquista construída por diferentes gerações de músicos.

“Durante muito tempo, ele ficou muito associado ao período junino, mas essa música sempre esteve presente na vida das pessoas. Hoje vemos artistas do gênero ocupando grandes palcos, festivais e espaços importantes durante todo o ano. Isso é resultado de muito trabalho de quem veio antes e de uma nova geração que continua levando essa cultura adiante”, destacou.

Para o artista, a presença do forró em diferentes épocas e ambientes musicais reforça a capacidade do gênero de alcançar novos públicos.

“O forró não tem estação, é música para a vida inteira”, resumiu.

JotaPê também acredita que a expansão do gênero representa uma mudança importante na maneira como o público consome a música brasileira.

“O São João continua sendo um momento fundamental para o gênero, mas o forró tem repertório, diversidade e qualidade para ocupar todos os espaços da indústria musical”, afirmou.

Mestrinho, por sua vez, lembrou que a valorização atual também precisa contemplar os músicos que mantêm viva a tradição fora do período junino.

“O forró sempre teve público, sempre teve artistas trabalhando e mantendo essa tradição viva. O que estamos vendo agora é uma ampliação dos espaços e das oportunidades. É importante que o gênero não seja lembrado apenas em junho, porque existe uma produção muito grande acontecendo durante os outros meses”, ressaltou.